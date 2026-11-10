Veliko veče u Dudovoj šumi: Drobnjak u poslednjoj sekundi poveo Spartak ka osmini finala

Možda su mogli izabranici Vlade Jovanovića ranije da reše meč, ali nije toliko bitno. Spartak je u derbiju Grupe F četvrtog kola FIBA Lige šampiona savladao Šole sa 75:73 i napravio veliki korak ka direktnom plasmanu u osminu finala. Koš odluke postigao je Igor Drobnjak u poslednjoj sekundi iz odličnog prodora na drugi obruč.

Subotičani sada imaju tri pobede i jedan poraz, dok su Šole i Hapoel Holon na 2-2, a nemačka Rasta Fehta na 1-3. U narednom kolu, tek 9. decembra, Jovanovićev tim igra protiv Hapoela, dok na zatvaranju grupne faze gostuje u Nemačkoj, 23. decembra.