Veliko veče u Dudovoj šumi: Drobnjak u poslednjoj sekundi poveo Spartak ka osmini finala
Vreme čitanja: 2min | uto. 10.11.26. | 22:23
Subotičani savladali Šole i sada predvode Grupu F FIFA Lige šampiona
Možda su mogli izabranici Vlade Jovanovića ranije da reše meč, ali nije toliko bitno. Spartak je u derbiju Grupe F četvrtog kola FIBA Lige šampiona savladao Šole sa 75:73 i napravio veliki korak ka direktnom plasmanu u osminu finala. Koš odluke postigao je Igor Drobnjak u poslednjoj sekundi iz odličnog prodora na drugi obruč.
Subotičani sada imaju tri pobede i jedan poraz, dok su Šole i Hapoel Holon na 2-2, a nemačka Rasta Fehta na 1-3. U narednom kolu, tek 9. decembra, Jovanovićev tim igra protiv Hapoela, dok na zatvaranju grupne faze gostuje u Nemačkoj, 23. decembra.
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Konstatacija iz uvodne rečenice odnosi se na sjajno stegnutu odbranu Spartaka u finišu prvog poluvremena. Domaćini su na veliki odmor otišli tako što tri minuta nisu primili koš, s pet poena prednosti (40:35). Međutim, po povratku sa pauze Šole je usepeo da se vrati u život i uvede meč u dramu. Na ulasku u poslednju četvrtinu gosti iz Francuske su vodili sa 63:61, ali nisu imali rešenje kako da se otcepe rivalu.
Borbeni domaćini nisu odustajali do poslednjeg trenutka, nisu ih poremetila ni tri zaredom promašena slobodna bacanja Alena Omića u poslednjem minutu. Nije ih poremetila ni mirna ruka Arona Tovo-Nansija koji je izjednačio na 71:71 četiri sekunde pre kraja (takođe sa penala). Usledio je pomenuti prodor Drobnjaka s desne strane za ogromno slavlje u Dudovoj šumi. Potpuno zasluženo!
Statistički gledano, ekipu Spartaka je predvodio Danilo Nikolić sa 16 poena, Luka Cerovina je ubacio 11, Alen Omić 10, ali je imao i ogromnih 15 skokova (9 u napadu), Pipkins, Jeremić i Lazarević su upisali po 9 poena, Drobnjak četiri, ali je imao i pet asistencija... Bio je ovo klasičan primer timske pobede u režiji Vlade Jovanovića i njegovih igrača.
Na drugoj strani istakao se Lin Kid sa 20 poena i 9 skokova, dok je Tovo-Nansi ubacio 14.
Ako opravdaju očekivanja u preostala dva kola, Subotičani će direktno u osminu finala, dok će se Šole i Hapoel boriti za drugo mesto i doigravanje.
FIBA LIGA ŠAMPIONA - ČETVRTO KOLO
Grupa F
Spartak Subotica - Šole 75:73
Hapoel Holon - Rasta Fehta 85:90