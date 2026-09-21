Uz MOZZART RELAX prvo poluvreme traje do 65. minuta!
Vreme čitanja: 4min | pon. 21.09.26. | 14:40
Dva sjajna tiketa zaokružena zahvaljujući MOZZART RELAXU na utakmici između Milana i Lečea
Nije bilo potrebno mnogo vremena da MOZZART RELAX postane najpopularnija stvar među kladiocioma u našoj zemlji! A kako i ne bi, kada tikete koji bi inače pali pretvara u dobitne!
Najbolji primer predstavljaju tiketi odigrani u nedelju, na kojima je gađana igra „dva plus prvo“ (I2+), a koji su zaokruženi i naplaćeni upravo zahvaljujući MOZZART RELAXU, odnosno dešavanjima na utakmici Milan - Leče.
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Na prvom sa pet odigranih parova, uplatom od 5.000 dinara i kvotom 22,2, Mozzartov igrač je ostvario dobitak od 114.327 dinara, iako je na utakmici na San Siru na poluvremenu bilo 1:0. Ipak, zahvaljujući MOZZART RELAXU prvo poluvreme traje do 65. minuta!
S obzirom na to da je Milan prvi gol dao u 14. minutu, a da je Adrijen Rabio u 61. povisio na 2:0, ispunjen je uslov za MOZZART RELAX, koji kaže da ako je jedan gol na meču postignut do 15. minuta, a drugi do 65. minuta, tip 2+ prvo poluvreme je prolazan!
Na ovom tiketu, I2+ je svakako zaokružen i na utakmici iz RELAX ponude Crvena zvezda - Radnički Niš, ali i na utakmicama Dinamo Zagreb - Lokomotiva Zagreb, Bran - Bode i Leh – Radomjak.
Ali da nije bilo MOZZART RELAXA u Milanu, od fantastičnog dobitka ne bi bilo ništa!
Isti je slučaj bio i na drugom tiketu, gde je na uplaćenih 4.000 dinara, u kvotu 44,65, Mozzartov igrač ostvario dobitak od 184.088 dinara. U RELAX ponudi bili su i mečevi Mančester Siti - Sanderlend i Frozinone - Komo, ali je na njima svakako bilo dva i više golova u prvom poluvremenu. Igra I2+ prošla je i na mečevima Amed - Bešiktaš, odnosno Fenerbahče - Ejup.
MOZZART RELAX je definitivno napravio revoluciju u klađenju, a pogledajte šta je neophodno da bi mečevi iz RELAX ponude bili zaokruženi.