Uz MOZZART RELAX prvo poluvreme traje do 65. minuta!

Na prvom sa pet odigranih parova, uplatom od 5.000 dinara i kvotom 22,2, Mozzartov igrač je ostvario dobitak od 114.327 dinara, iako je na utakmici na San Siru na poluvremenu bilo 1:0. Ipak, zahvaljujući MOZZART RELAXU prvo poluvreme traje do 65. minuta!

S obzirom na to da je Milan prvi gol dao u 14. minutu, a da je Adrijen Rabio u 61. povisio na 2:0, ispunjen je uslov za MOZZART RELAX, koji kaže da ako je jedan gol na meču postignut do 15. minuta, a drugi do 65. minuta, tip 2+ prvo poluvreme je prolazan!

Na ovom tiketu, I2+ je svakako zaokružen i na utakmici iz RELAX ponude Crvena zvezda - Radnički Niš, ali i na utakmicama Dinamo Zagreb - Lokomotiva Zagreb, Bran - Bode i Leh – Radomjak.

Ali da nije bilo MOZZART RELAXA u Milanu, od fantastičnog dobitka ne bi bilo ništa!