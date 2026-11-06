Stanković ubrizgao samopouzdanje saigračima, Venecija slavila u derbiju začelja
Vreme čitanja: 6min | pet. 06.11.26. | 22:47
Fenjer Serije A uručen fudbalerima Udinezea
U prvi mah duel dve poslednjeplasirane ekipe italijanskog prvenstva na otvaranju 11. kola teško da bi vam privukao pažnju, ali ko ga je gledao, nije zažalio. Spuštenih gardova odigrali su Venecija i Udineze na stadionu Pjerluiđi Penco, a domaćini su pobedom sa 2:1 gostima iz Udina uručili fenjer Serije A.
Veliki doprinos drugom trijumfu svog tima ove sezone dao je Filip Stanković, koji je krajem prvog poluvremena i početkom drugog imao nekoliko odličnih odbrana. Sanjaće Kinan Dejvis i Jurgen Ekelengamp srpskog golmana večeras zbog svega što im je "skinuo" pred golom kada je utakmica lako mogla da ode na vodenicu Udinezea. Imao je, doduše, Stanković i pomoć stative na zicer Dejvisa u 35. minutu. Obrukao se nekadašnji napadač Aston Vile u toj situaciji, ali je kasnije uticao da Matijas Moreno postigne autogol za 1:1.
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Bilo je to u 57. minutu, samo četiri minuta nakon što je Toma Bašić doneo prednost Veneciji preciznim udarcem iz prve na akciju po desnom krilu. Nije nerešen rezultat dugo pisao na semaforu, jer je u 65. minutu i Kike Perez postigao svoj prvenac ove sezone. Odlično je šutirao pod prečku sa 17-18 metara, mada je i Maduka Okoje mogao bolje da reaguje.
Sa ova tri boda lakše se diše u Veneciji, dok u Udinama nedavna promena trenera (Paolo Zaneti umesto Koste Runjajića) nije imala efekat pozitivne šok-terapije za ekipu. Moraće crno-beli da sačekaju neku drugu priliku. Teško će im biti u gostima kod zahuktale Bolonje, ali potom će biti domaćini Fjorentini, koja je takođe u donjem delu tabele.
Venecija u narednom kolu igra protiv Juventusa u Torinu.
SERIJA A - 11. KOLO
Venecija - Udineze 2:1 (0:0)
/Bašić 53, Perez 65 - Moreno ag 57/