Stanković ubrizgao samopouzdanje saigračima, Venecija slavila u derbiju začelja

U prvi mah duel dve poslednjeplasirane ekipe italijanskog prvenstva na otvaranju 11. kola teško da bi vam privukao pažnju, ali ko ga je gledao, nije zažalio. Spuštenih gardova odigrali su Venecija i Udineze na stadionu Pjerluiđi Penco, a domaćini su pobedom sa 2:1 gostima iz Udina uručili fenjer Serije A.

Veliki doprinos drugom trijumfu svog tima ove sezone dao je Filip Stanković, koji je krajem prvog poluvremena i početkom drugog imao nekoliko odličnih odbrana. Sanjaće Kinan Dejvis i Jurgen Ekelengamp srpskog golmana večeras zbog svega što im je "skinuo" pred golom kada je utakmica lako mogla da ode na vodenicu Udinezea. Imao je, doduše, Stanković i pomoć stative na zicer Dejvisa u 35. minutu. Obrukao se nekadašnji napadač Aston Vile u toj situaciji, ali je kasnije uticao da Matijas Moreno postigne autogol za 1:1.