Navaro: Čestitam igračima, preživeli smo! O plej-ofu se ne misli u 10. kolu

Posle meča, na konferenciji za medije, izneo je utiske.

"Čestitam timu na preživljavanju i pobedi. Večeras su bila dva različita poluvremena za oba tima. Prvo je bilo bolje za nas, kontrolisali smo defanzivni skok, ali loši u izgubljenim loptama. Balans je bio dobar. Igrali smo dobro u prvih 20 minuta. Olimpijakosu je nedostajala preciznost spolja. Igrač kao Furnije koji nije imao dobar osećaj, to mora da se kaže. U drugom poluvremenu su oba tima počela anksiozno. Defanzivni skok i izgubljene lopte davale su im priliku da trče i pogađaju lako posle drugih prilika. To su stvari koje oni najbolje rade u Evroligi. Poslednja tri minuta su prelomila na kraju", započeo je.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

Loš šut, emocije, šta je bio problem Olimpijakosa?

"Imaju igrače koji su van ritma i to je glavni razlog zašto su dali ovoliko poena, to nije normalno. Svaki igrač izlazi na kraj sa emocijama drugačije. U drugom poluvremenu su pojačali intezitet, kontakt, znali smo da će to da se desi, mora na to da se odgovori, da se zna da se uradi to. Kada pravite greške, promašite par šuteva i samopouzdanje pada. Zato kažem, svaka čast timu na preživljavanju. Oni su šampioni Evrope. Oni su šampioni jer su navikli da prebrode sve, da reše sve probleme tokom utakmica i sezone. Posle -18 kod kuće, protiv njih, nikada nije gotovo sa Olimpijakosom. Mučili smo se, ali nisu poveli, to je bilo isto na našoj strani. Ne može da se kaže kako se osećao tim ili kako su igrali, svi igrači igraju različito".