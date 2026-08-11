U Asvelu se lakše diše: Stigao Džoel Bolomboj
Vreme čitanja: 2min | uto. 11.08.26. | 16:03
Ugovor na dve sezone
Živ je Asvel, još mrda. Posle niza odlazaka iz Vilerbana na red su došla potpisi i to vrlo značajni. Asvel je juče ozvaničio Petija Milsa, a danas je klub iz Liona obelodanio da će opremu u naredne dve sezone nositi Džoel Bolomboj.
Nekadašnji centar Crvene zvezde jedan je od onih igrača za koje se znalo da imaju usmeni dogovor sa francuski evroligašem, ali je posle egozodusa određenog broja igrača i Bolombojev potpis došao u određenu sumnju. Iskusni centar je na kraju stavio paraf na ugovor sa timom iz Vilerbana i tako koliko-toliko poboljšao kadrovsku situaciju.
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Bivši ruski reprezentativac je propustio veliki deo prošle sezone zbog povrede. Prvu utakmicu u Evroligi odigrao je tek u 25. kolu, ali se videlo da ne može da se vrati na nivo od pre dve sezone. Bolomboj je lane u elitnom takmičenju imao prosek od 5,5 poena i 4,5 skokova.
Kada je reč o kadrovskim dešavanjima u Asvelu, situacija je daleko od sjajne. Najpre je dogovor "prekršio" Silven Fransisko, koji je završio u Panatianikosu. Odmah su i ostali evroligaši namirisali krizu u timu iz Vilerbana. Usledio je odlazak Armonija Bruksa. Jedan od najboljih šutera Evrolige je završio u Valensiji, a onda su usledili odlasci Danijela Tajsa u Majakbi, odnosno Nika Vajlera Beba u Crvenu zvezdu.
Sigurno da je Toniju Parkeru malo laknulo nakon što mu je veliki prijatelj i nekadašnji saigrač ostao veran i zaista pojačao Asvel, a sada i u klub došao Bolomboj. Međutim, postoji još igrača o kojima se i dalje diskutuje da bi mogli na puste klub, a tu se misli na Bota Goča.