U Asvelu se lakše diše: Stigao Džoel Bolomboj

Živ je Asvel, još mrda. Posle niza odlazaka iz Vilerbana na red su došla potpisi i to vrlo značajni. Asvel je juče ozvaničio Petija Milsa, a danas je klub iz Liona obelodanio da će opremu u naredne dve sezone nositi Džoel Bolomboj.

Nekadašnji centar Crvene zvezde jedan je od onih igrača za koje se znalo da imaju usmeni dogovor sa francuski evroligašem, ali je posle egozodusa određenog broja igrača i Bolombojev potpis došao u određenu sumnju. Iskusni centar je na kraju stavio paraf na ugovor sa timom iz Vilerbana i tako koliko-toliko poboljšao kadrovsku situaciju.