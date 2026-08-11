Nemci objavili spisak za nastavak kvalifikacija: Bez braće Vagner, ali sa moćnim sastavom

Ništa manje impresivno ne izgleda ni evroligaški deo reprezentacije. Na Mumbruovom spisku našli su se novi košarkaš Crvene zvezde David Kramer i doskorašnji košarkaš Partizan Mozzart Beta Isak Bonga, koji je ovog leta pojačao Panatinaikos. Poziv je dobio i bek Žalgirisa Maodo Lo, dok su se iz Bajerna na spisku našli Andreas Obst, Oskar da Silva i Johanes Timan. Dodatno iskustvo pod košem doneće Danijel Tajs, koji će naredne sezone nositi dres Makabija.

Da je reč o ekipi naviknutoj na najveće utakmice govori i podatak da je sedmorica igrača sa spiska učestvovala u osvajanju Mundobasketa 2023. godine, dok osmorica imaju zlato sa Evropskog prvenstva 2025.

(1.10) VALDIVIA - PUERTO VARAS (7.50)

Među 15 igrača, na spisku nema Franca i Morica Vagnera. Uprkos njihovom odsustvu, Mumbru će imati dovoljno kvaliteta da Nemačka i u narednom kvalifikacionom prozoru opravda status jednog od glavnih favorita svoje grupe.

Nemci u nastavak kvalifikacija ulaze sa skorom 5-1, identičnim kao Hrvatska, dok se na vrhu grupe nalazi Poljska sa maksimalnih šest pobeda. Naredni izazov očekuje ih 27. avgusta, kada će u Kelnu ugostiti Holandiju, a samo tri dana kasnije sledi znatno ozbiljniji test i gostovanje lideru grupe u Gdanjsku.

Na Mumbruovom spisku nalaze se: Isak Bonga, Kej Brunke, Oskar da Silva, Tristan da Silva, Malte Delov, Ajzea Hartenštajn, David Kramer, Maodo Lo, Kostja Mušidi, Andreas Obst, Luis Olinde, Denis Šreder, Danijel Tajs, Johanes Timan i Nelson Vajdeman.