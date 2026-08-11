Redak slučaj poslovanja u Engleskoj: Zimus stigao za 40.000.000, sad otišao u trampi 'glava za glavu'

Moderni fudbal je uveliko zaboravio na trampu, taj pomalo romantičarski alat iz nekih prošlih vremenu. I zato nas je posao koji su ozvaničili Kristal Palas i Everton pomalo iznenadio, posao kakav se u Premijer ligi danas izuzetno retko viđa.

Obojica ofanzivaca potpisala su četvorogodišnje ugovore, čime je konačno stavljena tačka na sagu koja tinja još od zime. Meknil (26) je, naime, još poslednjeg dana januarskog prelaznog roka viđen kao novi igrač Palasa u poslu teškom oko 23.000.000 evra, ali je čitav transfer tada propao u "minut do 12" zbog kašnjenja sa papirologijom za koju je Dvajtova partnerka Megan Šarpli tada optužila čelnike Evertona. Sada je ta nepravda konačno ispravljena. Sa druge strane, za Kristal Palas je odlazak Brenana Džonsona bio čist imperativ i jedini logičan izlaz iz noćne more. Velšanin je u januaru stigao iz Totenhema za okruglo 40.000.000 evra, što je u tom trenutku bio klupski rekorder (ubrzo ga je pretekao Jorgen Strand Larsen), ali je njegova epizoda u južnom Londonu proglašena potpunim fijaskom. Odigrao je 26 utakmica, nije postigao nijedan gol i rastanak je bio neminovan.

U neku ruku bolan, s obzirom na to da je klub u januaru platio pomenutu sumu za njega, a fudbaler potpisao ugovor na četiri i po godine. No, kako se veruje da je Džonson nedeljno na Selherst parku zarađivao oko 115.000 evra, osetiće u Kristal Palasu u neku ruku i olakšanje jer će jednog od najplaćenijih igrača skinuti sa platnog spiska. Što se finansijskih detalja trampe tiče, engleski mediji nisu ih otkrili, međutim Transfermarkt je oba zaveo na oko 29.300.000 ili glava za glavu. Da li su im tržišne vrednosti iste pitanje je, jer Meknil je ušao u poslednju godinu ugovora, dok je Džonsonov isticao tek za četiri godine, pride je Velšanin skoro dve godine mlađi… Posle svega pomenutog, teško je ne posumnjati da su na ovaj način Everton i Kristal Palas između ostalog pokušali jedan drugom da pomognu u borbi sa strogim finansijskim pravilnikom Premijer lige.