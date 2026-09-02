Ukidaju se restrikcije ruskoj košarci! Rasprava o povratku u Evroligu zakazana za decembar
Vreme čitanja: 1min | sre. 02.09.26. | 09:46
Stvari se menjaju u evropskoj i svetskoj košarci
Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) zvanično je ukinula restrikcije za sve pojedince iz Rusije i Belorusije, čime je pratila nedavnu odluku Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK). Ova odluka stupa na snagu odmah i odnosi se na igrače, trenera, sudije, komesare i ostale zvaničnike u klasičnoj i 3x3 košarci.
Nakon što je MOK 7. jula privremeno ukinuo suspenziju Ruskom olimpijskom komitetu (ROK) — pošto su iz članstva uklonjene sportske organizacije sa ukrajinskih teritorija — FIBA je potvrdila da se njeno Izvršno veće u potpunosti usaglasilo sa smernicama MOK-a. To znači da svi ruski i beloruski košarkaši i stručnjaci od danas mogu neometano potpisivati ugovore, učestvovati i predstavljati klubove i organizacije u svim takmičenjima pod okriljem FIBA.
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Ipak, situacija sa reprezentacijama i klubovima još uvek nije u potpunosti rešena. Konačna odluka o tome da li će ruski i beloruski nacionalni timovi i klupske ekipe moći ponovo da se takmiče na međunarodnoj sceni i u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine, biće doneta na sastanku Centralnog borda FIBA u decembru 2026. godine.
Ova odluka biće doneta u bliskoj saradnji sa MOK-om i ostalim sportskim federacijama, uz poseban fokus na bezbednost igrača, logističke izazove i adekvatne anti-doping programe. Povratak svih sportista biće uslovljen stroglim anti-doping testiranjima od strane Nezavisne agencije za testiranje (ITA), dok MOK i dalje nije doneo odluku da li će povratnici moći da nastupaju pod svojim državnim obeležjima, zastavom i himnom.