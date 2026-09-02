Ukidaju se restrikcije ruskoj košarci! Rasprava o povratku u Evroligu zakazana za decembar

Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) zvanično je ukinula restrikcije za sve pojedince iz Rusije i Belorusije, čime je pratila nedavnu odluku Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK). Ova odluka stupa na snagu odmah i odnosi se na igrače, trenera, sudije, komesare i ostale zvaničnike u klasičnoj i 3x3 košarci.

Nakon što je MOK 7. jula privremeno ukinuo suspenziju Ruskom olimpijskom komitetu (ROK) — pošto su iz članstva uklonjene sportske organizacije sa ukrajinskih teritorija — FIBA je potvrdila da se njeno Izvršno veće u potpunosti usaglasilo sa smernicama MOK-a. To znači da svi ruski i beloruski košarkaši i stručnjaci od danas mogu neometano potpisivati ugovore, učestvovati i predstavljati klubove i organizacije u svim takmičenjima pod okriljem FIBA.