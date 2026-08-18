Upaljeni motori u Rimu: Skariolo i Nelson zvanično predstavili novi projekat
Vreme čitanja: 3min | uto. 18.08.26. | 17:49
Roma SPQR krenula sa radom, sada je sve crno na belo
Sada je i zvanično – počeo je novi projekat u Rimu, košarkaški klub Roma SPQR je pušten u pogon i nova era je počela u glavnom gradu Italije. Kako stoji u zvaničnom saopštenju, Roma SPQR "započinje svoj put sa ciljem da u glavnom gradu Italije izgradi moderan, ambiciozan i internacionalan košarkaški projekat, duboko povezan sa Rimom, njegovom zajednicom i izuzetnom sportskom kulturom".
"Cilj je da se vremenom izgradi prepoznatljiv klub, duboko ukorenjen u lokalnoj zajednici, sposoban da razvije snažan osećaj pripadnosti, ali istovremeno i da gleda ka budućnosti iz internacionalne perspektive", navodi se.
Glavni čovek novog rimskog projekta je Doni Nelson, poznat svim ljubiteljima NBA lige, koji je većinski vlasnik kluba.
"Rim je jedinstven grad na svetu i verujemo da ima sve karakteristike da postane dom podjednako posebnog košarkaškog projekta. Naš cilj nije samo da napravimo konkurentan tim, želimo da stvorimo organizaciju koja će imati duboke korene u gradu, koja će znati da uključi zajednicu, porodice i mlade i koja će vremenom moći da raste kroz internacionalnu viziju. Želimo da izgradimo nešto čiji će deo Rim moći da bude i na šta će moći da bude ponosan", rekao je sin čuvenog Dona Nelsona, koji je nedavno preminuo.
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Za sada, zna se da će igrati Evrokup i da im je svakako cilj da u jednom trenutku uđu u NBA Evropu, dok će sastav i struktura Savetodavnog odbora - koji će se inače pitati za sve - biti zvanično predstavljen kada proces njegovog formiranja bude završen. Za upravljanje i operativni razvoj projekta biće zadužena menadžerska struktura koju će koordinisati Roberto Karmenati, izvršni direktor kluba, koji će predstavljati jednu od ključnih osoba u izgradnji i organizaciji ovog tima. Karmenati će biti glavni čovek ovog projekta u prvoj takmičarskoj sezoni, dok će Valerio Bjankini imati funkciju počasnog predsednika, Alesandro Magro je zvanično glavni trener, dok je Serđo Skariolo imenovan za Specijalnog savetnika za košarkašku strategiju.
Svi će se okupiti u četvrtak u Olimpijskom centru za pripremu „Đulio Onesti“ u Rimu, čime će zvanično početi pripreme za sezonu 2026/27. U sredu će klub objaviti sastav ekipe i stručnog štaba, zajedno sa svim informacijama o pristupu medija prvom danu trening-kampa.
Jasno da će Magro voditi ekipu kao glavni trener, ali će se za mnogo toga pitati Serđo Skariolo, koji je nedavno napustio Real Madrid.
"Srećan sam što mogu da doprinesem projektu koji ne gleda samo na ekipu, već i na razvoj šire košarkaške kulture. Moja uloga biće da svoje iskustvo i znanje stavim na raspolaganje BC Romi, doprinoseći razmišljanju o strategijama stručnog razvoja, napretku mladih igrača i izgradnji održivog modela na duži period", kaže čuveni trener.
Italijanski tim će takmičenje u Evrokupu početi iz D grupe u kojoj će za rivale imati Balkan, PAOK, Lijetkabelis, Ulm, Manresu, Bahčešehir i Monako, samo je pitanje da li će tim iz Kneževine igrati u ovom takmičenju ili će biti neko drugi umesto njih.
Treba napomenuti i da je deo vlasničke strukture novoformiranog kluba iz Rima Luka Dončić, koji će se takođe dosta pitati za sve.