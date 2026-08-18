Upaljeni motori u Rimu: Skariolo i Nelson zvanično predstavili novi projekat

Za sada, zna se da će igrati Evrokup i da im je svakako cilj da u jednom trenutku uđu u NBA Evropu, dok će sastav i struktura Savetodavnog odbora - koji će se inače pitati za sve - biti zvanično predstavljen kada proces njegovog formiranja bude završen. Za upravljanje i operativni razvoj projekta biće zadužena menadžerska struktura koju će koordinisati Roberto Karmenati, izvršni direktor kluba, koji će predstavljati jednu od ključnih osoba u izgradnji i organizaciji ovog tima. Karmenati će biti glavni čovek ovog projekta u prvoj takmičarskoj sezoni, dok će Valerio Bjankini imati funkciju počasnog predsednika, Alesandro Magro je zvanično glavni trener, dok je Serđo Skariolo imenovan za Specijalnog savetnika za košarkašku strategiju.

Svi će se okupiti u četvrtak u Olimpijskom centru za pripremu „Đulio Onesti“ u Rimu, čime će zvanično početi pripreme za sezonu 2026/27. U sredu će klub objaviti sastav ekipe i stručnog štaba, zajedno sa svim informacijama o pristupu medija prvom danu trening-kampa.

Jasno da će Magro voditi ekipu kao glavni trener, ali će se za mnogo toga pitati Serđo Skariolo, koji je nedavno napustio Real Madrid.

"Srećan sam što mogu da doprinesem projektu koji ne gleda samo na ekipu, već i na razvoj šire košarkaške kulture. Moja uloga biće da svoje iskustvo i znanje stavim na raspolaganje BC Romi, doprinoseći razmišljanju o strategijama stručnog razvoja, napretku mladih igrača i izgradnji održivog modela na duži period", kaže čuveni trener.

Italijanski tim će takmičenje u Evrokupu početi iz D grupe u kojoj će za rivale imati Balkan, PAOK, Lijetkabelis, Ulm, Manresu, Bahčešehir i Monako, samo je pitanje da li će tim iz Kneževine igrati u ovom takmičenju ili će biti neko drugi umesto njih.

Treba napomenuti i da je deo vlasničke strukture novoformiranog kluba iz Rima Luka Dončić, koji će se takođe dosta pitati za sve.