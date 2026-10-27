Kristijan Koloko (©MN Press)
POLUVREME: Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 55:30
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*** Evroliga, 8. kolo ***
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CRVENA ZVEZDA - MAKABI TEL AVIV (34:15, 21:15)
Beogradska arena, Novi Beograd;
Sudije: Emin Mogulkodž, Kristaps Konstantinovs, Gentijan Cici.
CRVENA ZVEZDA: Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Nvora, Koloko, Odželej, Kremer, Moneke.
MAKABI TEL AVIV: Hord, Klark, Bakot, Sorkin, Briset, Rejman, Dibartolomeo, Valas, Lif, Tajs, Madar, Kolson.
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