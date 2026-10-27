Kristijan Koloko (©MN Press)
Kristijan Koloko (©MN Press)

POLUVREME: Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 55:30

uto. 27.10.26. | 19:25

Pratite dešavanja iz Beogradske arene uživo na portalu Mozzart Sport

*** Evroliga, 8. kolo ***

POGLEDAJTE SVE KVOTE UŽIVO ZA MEČ

CRVENA ZVEZDA - MAKABI TEL AVIV (34:15, 21:15)

Beogradska arena, Novi Beograd;

Sudije: Emin Mogulkodž, Kristaps Konstantinovs, Gentijan Cici.

CRVENA ZVEZDA: Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Nvora, Koloko, Odželej, Kremer, Moneke.

MAKABI TEL AVIV: Hord, Klark, Bakot, Sorkin, Briset, Rejman, Dibartolomeo, Valas, Lif, Tajs, Madar, Kolson.

MOZZART RELAX radi za tebe – Tvoj tim povede sa 16 razlike, i tip kec ili dvojka je odmah dobitan

------------------------------

tagovi

KK Crvena zvezdaEvroligaUŽIVO
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Obaveštavaj me

KK Crvena zvezda
Evroliga

Sledeća vest