(©MN Press)
UŽIVO: Dubai - Crvena zvezda
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čet. 08.10.26. | 17:32
Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Koka kola arene
Evroliga, 4. kolo
DUBAI - CRVENA ZVEZDA
Dvorana: Koka kola arena
Sudije: Saša Pukl, Manuel Atard, Arnau Padros
Dubai: Okobo, Dangubić, Bejkon, Blosomgejm, Minc, Kondić, Kabengele, Dijakite, Šengelija, Rajt, Petrušev, Vokap.
Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Boldvin, Nvora, Odželej, Kremer, Moneke
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