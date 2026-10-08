(©MN Press)
(©MN Press)

UŽIVO: Dubai - Crvena zvezda

čet. 08.10.26. | 17:32

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Koka kola arene

!!!KVOTE UŽIVO!!!

Evroliga, 4. kolo

DUBAI - CRVENA ZVEZDA

Dvorana: Koka kola arena

Sudije: Saša Pukl, Manuel Atard, Arnau Padros

Dubai: Okobo, Dangubić, Bejkon, Blosomgejm, Minc, Kondić, Kabengele, Dijakite, Šengelija, Rajt, Petrušev, Vokap.

Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Boldvin, Nvora, Odželej, Kremer, Moneke

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