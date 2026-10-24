Crvena zvezda (©MN Press)
POLUVREME: Igokea - Crvena zvezda 50:33
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ABA liga, Grupa A, 5. kolo
IGOKEA - CRVENA ZVEZDA
/36:20, 14:13/
Dvorana: Sportska dvorana Laktaši
Sudije: Milosav Kaluđerović, Bojan Popović, Igor Janjušević
Igokea: Stefanović, Armotrading, Paunović, Lazić, Delalić, Pier-Luis, Antunović, Pen, Kovačević, Topolović, Hrštić, Manojlović.
Crvena zvezda: Motli, Džons, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Đurišić, Medarević, Odželej, Kremer, Moneke.
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