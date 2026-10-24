Crvena zvezda (©MN Press)
Crvena zvezda (©MN Press)

POLUVREME: Igokea - Crvena zvezda 50:33

sub. 24.10.26. | 17:43

Pratite uz Mozzart Sport dešavanja iz Laktaša

ABA liga, Grupa A, 5. kolo

IGOKEA - CRVENA ZVEZDA
/36:20, 14:13/

Dvorana: Sportska dvorana Laktaši

Sudije: Milosav Kaluđerović, Bojan Popović, Igor Janjušević

Igokea: Stefanović, Armotrading, Paunović, Lazić, Delalić, Pier-Luis, Antunović, Pen, Kovačević, Topolović, Hrštić, Manojlović.

Crvena zvezda: Motli, Džons, Batler, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Đurišić, Medarević, Odželej, Kremer, Moneke.

UŽIVO KVOTE

tagovi

IgokeaKK Crvena zvezdaUŽIVOABA liga
Dodajte Mozzart Sport u vaš Google izbor

Obaveštavaj me

KK Crvena zvezda

Sledeća vest