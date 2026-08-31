Samo se Realu i Barsi u Španiji češće sude penali nego Osasuni: Gudelj debitovao u porazu Hetafea
Vreme čitanja: 6min | pon. 31.08.26. | 21:35
Tim iz Pamplone ponovo slavio pogotkom Budimira sa bele tačke
Poraz pre prvog i poraz posle drugog meča sa Partizanom. Uz onu jednu pobedu između dvomeča sa crno-belima u plej-ofu Lige konferencije, to je učinak Hetafea u prva tri kola La Lige. U ovom, minimalnom od Osasune u trećem kolu, u poslednjih 15 minta učestvovao je i Nemanja Gudelj, samo što je potpisao za četu Hosea Bordalasa.
Osasuna je slavila sa 1:0 i sa sedam bodova nalazi se na deobi druge pozicije nakon nepotpune tri runde. Gol odluke postigao je Ante Budimir sa penala u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. Drugu uzastopnu utakmicu tm iz Pamplone dobija na taj način, a ako se pogledaju i prethodne dve sezone, ovo je ukupno 19. penal dosuđen u korist Osasune, i po tom parametru oni su rame uz rame sa najvećim, ali i najpovlašćenijim klubovima u Španiji, Realom i Barselonom.
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Sve se dešavalo u finišu prvog poluvremena, bila je to prilično zakasnela reakcija iz VAR sobe. Sudija Gonzales dobio je poziv da pogleda situaciju u kojoj je Đene povukao za dres upravo Budimira i pokazao na belu tačku, a taj penal bio je ujedno jedini udarac u okvir gola u prvom poluvremenu, što dovoljno govori o tome kakva je utakmica viđena do tog momenta.
Hetafe je u nastavku bio bolji, učinio je maksimum da dođe do izjednačenja, čak je Unal postigao pogodak u 52. mintu. Izradovali su mu se gostujući fudaleri, ali opet VAR nije bio na njihovoj strani, i to doslovno zbog nekoliko centimetara. Najbolju priliku za poravnanje imao je Terats u 69. minutu, ali je pogodio golmana Ereru na gol-liniji i Osasuna uz Alaves, sa kojim će se sastati u sledećoj rundi, preuzima epitet najprijatnijeg iznenađenja starta sezone u Primeri.
Tako je golmanu Hetafea Davidu Soriji na neki način pokvaren svečani dan. Veliko dostignuće i veliki rekord – sa 193 utakmice postao je fudbaler sa najviše uzastopno odigranih mečeva u elitnom rangu španskog fudbala. Kakav kontinuitet!
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PRIMERA, 3. KOLO
Petak
Santander - Elće 3:2 (3:0)
/Zabiri 15, 21, 36 - Sangare 78, Nino 79/
Alaves - Viljareal 1:0 (1:0)
/Boje 31/
Subota
Levante - Betis 5:2 (2:2)
/Dela 24, Bardeli 45+1, Brui 56, 70, Olasagasti 90+5 - Bartra 34, Rikelme 45+4/
Real Sosijadad - Espanjol 2:1 (1:1)
/Barenećea 4, Oskarson 61 - Fernandez 45/
Sevilja - Atletiko Madrid 1:3 (0:3)
/Sijera 66 - Baena 4, 33, Lukman 26/
Nedelja
Real Madrid - Malaga 4:0 (3:0)
/Belingem 19, Erero 26, Embape 30, Guler 90+1/
Deportivo – Valensija 3:1 (2:1)
/Tarega 13ag, Obamejan 17, Dijakabi 59ag – Sadik 26/
Selta - Atletik Bilbao 0:2 (0:2)
/Berenger 20, Navaro 22/
Ponedeljak
Osasuna - Hetafe 1:0 (1:0)
/Budimir 45+2 pen/
21.30: (1,10) Barselona (11,0) Rajo Valjekano (18,0) MR
*** kvote su podložne promenama/ MR - Mozzart Relax