Samo se Realu i Barsi u Španiji češće sude penali nego Osasuni: Gudelj debitovao u porazu Hetafea

Poraz pre prvog i poraz posle drugog meča sa Partizanom. Uz onu jednu pobedu između dvomeča sa crno-belima u plej-ofu Lige konferencije, to je učinak Hetafea u prva tri kola La Lige. U ovom, minimalnom od Osasune u trećem kolu, u poslednjih 15 minta učestvovao je i Nemanja Gudelj, samo što je potpisao za četu Hosea Bordalasa.

Osasuna je slavila sa 1:0 i sa sedam bodova nalazi se na deobi druge pozicije nakon nepotpune tri runde. Gol odluke postigao je Ante Budimir sa penala u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. Drugu uzastopnu utakmicu tm iz Pamplone dobija na taj način, a ako se pogledaju i prethodne dve sezone, ovo je ukupno 19. penal dosuđen u korist Osasune, i po tom parametru oni su rame uz rame sa najvećim, ali i najpovlašćenijim klubovima u Španiji, Realom i Barselonom.