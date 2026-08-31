Partizan Mozzart Bet krenuo pobedom: Sjajni Stivens, Vildoza popunjavao sve kolone

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PARTIZAN MOZZART BET – ZENIT 83:71

(30:15, 12:22, 24:19, 17:15)

Dvorana: „Mala Arena“, Beograd.

PARTIZAN MOZZART BET: Olman Jr. 8, Vildoza 10 (8 as, 6 sk), Nakić 11, Stivens 16 (8 sk), Hejns 2, Si 3, Sekularac, Džekiri 10, Gordić 2, Vilis 2, Danilović 4, Pajola 3, Lovernj 12 (5 sk). Trener: Đoan Penjaroja.

ZENIT: Ščerbenev 8, Karasev 6, Kulagin, Evstafev 10, Martiuk 5, Iroegbu 8, Žbanov 8, Pojtres 12, Voroncevič 3, Emčenko 7, Zemskij 14, Presniakov, Suikonen. Trener: Duško Ivanović.

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Najbolji utisak u pobedničkom taboru ostavio je Lamar Stivens, koji je meč završio sa 16 poena, osam skokova i indeksnom vrednošću 23, uz odličan šut iz igre (5/8, trojke 2/2). Izuzetno upečatljiva bila je i povratnička rola ljubimca crno-belih navijača, Žofrija Lovernja, koji je susret završio sa 12 poena bez ijednog promašaja iz igre (5/5), uz još pet skokova.

Pored njih, dvocifreni su bili i Mario Nakić sa 11 poena, kao i novajlija Luka Vildoza (10 poena, osam asistencija, šest skokova) i Tonje Džekiri sa 10 poena. Svi igrači koje je Penjaroja uvodio u igru dali su doprinos, pri čemu je klupa Partizana u potpunosti nadigrala rezerviste rivala (42:26 u poenima).

Sa druge strane, u redovima Zenita istakli su se Pavel Zemski sa 14 i Aleks Pojtres sa 12 postignutih poena.