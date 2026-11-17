UŽIVO: Olimpija Milano - Crvena zvezda
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uto. 17.11.26. | 19:22
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EVROLIGA, 12. KOLO
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OLIMPIJA MILANO - CRVENA ZVEZDA
Dvorana: Unipol Forum
Sudije: Huan Karlos Garsija, Đordi Alijaga, Maksim Buber.
OLIMPIJA MILANO: Barnel, Kol, Rajt, Diop, Tonut, Bolmaro, Tompson, Riči, Hol, Gudurić, Metjuz, Piters.
CRVENA ZVEZDA: Džons, Vajler Beb, Davidovac, Karter, Dobrić, Izundu, Đurišić, Boldvin, Nvora, Koloko, Odželej, Kremer.
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