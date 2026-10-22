Foto: Starsport
UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - Crvena zvezda
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čet. 22.10.26. | 21:14
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EVROLIGA, 7. KOLO
PARTIZAN MOZZART BET - CRVENA ZVEZDA
/31:21/
Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Karlos Peruga, Boris Rižik, Tomas Bisuel
Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj, Si.
Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, davidovac, Karter, Izundu, Đurišić, Boldvin, Nvora, Odželej, Kremer, Moneke.
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