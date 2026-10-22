Foto: Starsport
Foto: Starsport

UŽIVO: Partizan Mozzart Bet - Crvena zvezda

čet. 22.10.26. | 21:14

Pratite sa nama dešavanja iz Beogradske arene

EVROLIGA, 7. KOLO

PARTIZAN MOZZART BET - CRVENA ZVEZDA
/31:21/

Dvorana: Beogradska arena
Sudije: Karlos Peruga, Boris Rižik, Tomas Bisuel

Partizan Mozzart Bet: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj, Si.

Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, davidovac, Karter, Izundu, Đurišić, Boldvin, Nvora, Odželej, Kremer, Moneke.

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