Čekajući Tajsa Makabi završio drugog centra

Dok navijači Makabija sa nestrpljenjem čekaju ozvaničenje Danijela Tajsa, koji bi trebalo da potpiše ugovor na 2.200.000 dolara po sezoni i tako sa Lonijem Vokerom podeli drugo mesto najplaćenijih stranaca u istoriji kluba, izgleda da je Ponos Izraela pronašao rešenje i za bekap opciju.

Kako navodi tamošnji Kanal 5, Makabi je potpisao ugovor sa Armandom Bejkotom.