Čekajući Tajsa Makabi završio drugog centra
Vreme čitanja: 2min | pon. 03.08.26. | 11:50
Armando Bejkot potpisao za tim iz Tel Aviva
Dok navijači Makabija sa nestrpljenjem čekaju ozvaničenje Danijela Tajsa, koji bi trebalo da potpiše ugovor na 2.200.000 dolara po sezoni i tako sa Lonijem Vokerom podeli drugo mesto najplaćenijih stranaca u istoriji kluba, izgleda da je Ponos Izraela pronašao rešenje i za bekap opciju.
Kako navodi tamošnji Kanal 5, Makabi je potpisao ugovor sa Armandom Bejkotom.
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Nekadašnji student Severne Karoline ne može da se pohvali da je lane u premijernoj evropskoj sezoni imao uspešnu takmičarsku godinu. Bejkot je u Fenerbahčeu često bio skrajnut, ali sa razlogom, jer i kad je bio na parketu nije imao neki značajan učinak.
Šarunas Jasikevičijus mu je više verovao u turskom šampionatu, nego u Evroligi. Sada već bivši centar Fenerbahčea je u ovom takmičenju beležio šest poena, 3,7 skokova i 1,3 asistencije. Kada je reč o Evroligi, učinak je bio još skromniji, jer je na 26 odigranih utakmica imao prosek od 2,4 poena i 1,8 skokova za nešto više od 10 minuta.
Makabi nije puno menjao roster u odnosu na prošlu sezonu. U redove šestostrukog prvaka Evrope stigli su Bonzi Kolson i Jam Madar, dok će sa ozvaničenjima Tajsa i Bejkota tim biti gotovo kompletiran. Jasno je da Loni Voker neće ostati u klubu, te se traži rešenje i za igrača na toj poziciji.
Makabi je više bio aktivan u očuvanju igračkog kadra, pa su tako ugovore sa izraelskim velikanom produžili Ife Lundberg, Ošej Briset, Džimi Klark, Džajlen Hord i Džon Dibartolomeo.