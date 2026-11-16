Farani sanjaju velike snove, Moldavcima igra i remi

Moldavcima je dovoljan i bod, Faranima samo igra pobeda i zato će ovog novembarskog popodneva biti posebno interesantno.

Stadion koji može da primi oko 5.200 posetilaca biće pun, a pobede li Farani, biće to izuzetan uspeh za ovaj tim pod komandom selektora Ejduna Klaksteina. Nikada nisu igrali u B Diviziji Lige nacija i šansa da do toga dođu makar kroz plej-of bila bi za ovu zemlju izuzetan uspeh.

16.00: (1,90) Farska Ostrva (3,45) Moldavija (4,10)

Defanzivac Ki Klaksvika, Odmar Faro, koji samim izgledom podseća na pravog Vikinga, jedan je od najiskusnijih. Ovo će mu biti 75. meč u dresu reprezentacije.

"Oseća se tenzija, svakako. Svi želimo isto, da prođemo u plej-of. Ipak, niko od nas ne može da kaže da je siguran starter, svako mora da se bori za mesto u timu. Uvek se radi o tome ko je najsvežiji, ko je u formi i koga želite u timu zbog taktičkih prednosti", poručio je Faro.

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Vezista Gunar Vatnhamar je uveren da će se Farani radovati uz veliku podršku sa tribina.

"Ne pobeđuju samo oni koji su na terenu. U pitanju je to da cela zemlja radi u istom cilju. Bilo bi sjajno proslaviti pobedu sa navijačima, dugo su čekali na ovako nešto", rekao je momak iz Vejlea.

Iskustva sa Moldavcima su im različita. Pre pet godina pobedili su ih u Toršavnu sa 2:1, ali su zato na istom mestu izgubili 2023. sa 0:1 Tri puta su u Moldaviji stizali do 1:1, poslednji put krajem septembra ove godine. Šta će se danas dogoditi, veliko je pitanje.

Što se tiče gostiju, za selektora Moldavije Lilijana Popeskua ovo će biti važan dan. Najlepši poklon za 53. rođendan bila bi mu pobeda i plasman u plej-of.

"Znam da nas čeka organizovan protivnik, koji zna kako da iskoristi prazan prostor pozadi. Oslanjaju se na prekide. Biće to izuzetno težak meč, ali ne smemo dozvoliti da nas težina uloga poremeti u mentalnom smislu. Moramo da odigramo hrabro i da budemo istovremeno pragmatični. Najvažnije je da budemo mentalno jaki. Farane sam gledao, bili su bliži pobedi nad Slovacima, bio sam zadivljen onim što sam video. Ipak, imamo plan za njih", poručio je Popesku.

LIGA NACIJA, C DIVIZIJA – 6. (POSLEDNJE) KOLO

Nedelja

GRUPA 1

Belorusija - Albanija 0:2 (0:1)

/Manaj 28, Hisaj 57/

Finska - San Marino 7:2 (5:1)

//Svanbek 8, 20, 78, Valta 17, Pohjanpalo 36, 42, Hakans 70 - Nani 26p, 76/