Zebnja u Fenerbahčeu: Povredili se Brekston Ki i Nikolo Meli
Vreme čitanja: 2min | pon. 16.11.26. | 12:58
Italijan će možda morati na operaciju
Fenerbahče je prošle nedelje doživeo neprijatno iznenađenje, kada je u poslednjoj sekundi produžetka poražen od Pariza. Naravno, malo ko je očekivao da francuski tim može da nadigra jednog od glavnih favorita za titulu, a tim iz Istanbula je u nedelju duplog kola obelodanio još loših vesti.
Član upravnog odbora dvostrukog prvaka Evrope Omer Onan je posle utakmice sa Anadolu Efesom u domaćem šampionatu istakao da su zdravstvena stanja Nikola Melija i Brekstona Kija daleko od idealnog.
"Meli je imao problem sa meniskusom. Prošao je neke preglede i čeka ga put u Italiju. Možda će morati na operaciju, biće van tima neko vreme. Klub će objaviti koliko će odsustvovati, kada situacija bude jasnija".
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Italijan nema ulogu kao u nekim ranijim sezonama, ali njegovo iskustvo i sve ono što može da pruži na terenu, pogotovo u ključnim momentima utakmice, nešto su što je od enormne važnosti za Fenerbahče. Iskusni krilni centar je ove sezone u Evroligi na proseku od 4,8 poena, 4,4 skoka i 1,1 asistenciju.
Mogao bi Fener da se nosi sa povredom Melija, čak i u slučaju da Italijan završi na operaciji, ali se u timu iz Istanbula pribojavaju ukoliko je Brekston Ki ozbiljnije povređen.
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Prvi krilni centar Fenrbahčea povredio se u trećoj četvrtini okršaja sa Anadolu Efesom za vikend.
"Iščašio je prst i to je ozbiljna povreda. Medicinsko osoblje ga je pregledalo, prst je vraćen na mesto, ali će sve biti jasno posle rendgenskih snimaka", rekao je Onan.
Amerikanac je od još većeg značaja za igru dvostrukog prvaka Evrope. Nije reč samo o čoveku koji je tu da svojim poenima i skokovima puni statističke kolone, već je poznato kakav je defanzivac nekadašnji član Valensije. Odbrana Fenerbahčea se upravo bazirala na Kiju kao glavnom defanzivnom igraču, pa je jasno da bi njegovo odsustvo bilo ozbiljan hendikep za turskog šampiona.
Fenerbahče ove nedelje najpre sutra od 19 časova dočekuje Asvel, da bi u četvrtak u 20.30 gostovao Olimpiji u Milanu.