Večiti na čekanju, Evroliga zvanično: Umesto licenci franšize, zasad samo za vlasnike
Vreme čitanja: 1min | uto. 06.10.26. | 14:45
Bord direktora odlučivaće o preostalih 11 kandidatura
Govorilo se da su prva tema franšize i kojih će se osam klubova među 11 kandidata pridružiti starim akcionarima Evrolige. Ispostavilo se, međutim, da se tih 13 starosedelaca više bavilo ponudom NBA lige – koja je jednoglasno odbijena – dok je odluka o novim učesnicima, kojoj su se nadali i beogradski večiti rivali Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda, odložena do daljeg.
Evroliga je posle sastanka na jezeru Komo objavila da nastavlja sa procesom proširenja, ali da će na tome dalje raditi Bord direktora koji u sastavili vlasnici klubova. Oni će u narednim nedelja preporučiti upravi takmičenja koji to klubovi zaslužuju franšize.
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Prvih 13 već su zakupili dosadašnji vlasnici desetogodišnjih licenci: milanska Olimpija, Real Madrid, Barselona, Fenerbahče, Anadolu Efes, Panatianikos, Olimpijakos, Makabi Tel Aviv, Bajern Minhen, Asvel, Baskonija, Žalgiris i suspendovani CSKA.
Zahtev za nove franšize Evroligi je podnelo 11 klubova: Partizan Mozzart Bet, Crvena zvezda, Dubai, Hapoel Tel Aviv, London Lajons, Napoli, PAOK, Pariz, Roma Maksima, Valensija i Virtus Bolonja. Prema prvobitnom planu predviđeno je da se od ovih 11 ekipa bira osam novih franšiza, kao i to da se od naredne sezone igra Evroliga igra u formatu sa 24 ekipe.
Inače, vlasnicima klubova okupljenim u ECA organizaciju prvo se obratio predsednik Evrolige Dejan Bodiroga, dok im je desetogodišnji biznis plan predstavio izvršni direktor Ćus Bueno.