Večiti na čekanju, Evroliga zvanično: Umesto licenci franšize, zasad samo za vlasnike

Govorilo se da su prva tema franšize i kojih će se osam klubova među 11 kandidata pridružiti starim akcionarima Evrolige. Ispostavilo se, međutim, da se tih 13 starosedelaca više bavilo ponudom NBA lige – koja je jednoglasno odbijena – dok je odluka o novim učesnicima, kojoj su se nadali i beogradski večiti rivali Partizan Mozzart Bet i Crvena zvezda, odložena do daljeg.

Evroliga je posle sastanka na jezeru Komo objavila da nastavlja sa procesom proširenja, ali da će na tome dalje raditi Bord direktora koji u sastavili vlasnici klubova. Oni će u narednim nedelja preporučiti upravi takmičenja koji to klubovi zaslužuju franšize.