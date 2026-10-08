Verni navijači uvek blizu srca crno-belih zahvaljujući Mozzartu
Vreme čitanja: 2min | čet. 08.10.26. | 15:10
Poklon za armiju fanova Partizan Mozzart Beta
Gde je Partizan, tu su i njegovi navijači. Beograd, Minhen, Madrid ili neki drugi evropski grad – za crno-bele gotovo da nema pravog gostovanja jer ih armija pristalica prati širom Starog kontinenta. Upravo njima će Partizan Mozzart Bet ove sezone odati posebno priznanje na nekoliko utakmica u Evroligi.
Na centralnoj poziciji na grudima košarkaša crno-belih na tim gostovanjima stajaće ispis - VERNI NAVIJAČI.
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Mesto na kojem se nalazi ime generalnog sponzora ustupiće kompanija Mozzart, čiji logo iz tehničkih razloga neće moći da bude istaknut na dresu na tim utakmicama. Umesto svog imena, Mozzart je odlučio da taj prostor pokloni onima koji su već odavno postali jedan od najvećih simbola Partizana.
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I teško da je moglo da se pronađe prikladnije mesto.
Navijači crno-belih godinama važe za jedne od najboljih i najodanijih u evropskoj košarci. Prepoznatljiva atmosfera u Beogradu odavno je obišla Evropu, ali ono po čemu se posebno izdvajaju jeste činjenica da svoj klub u velikom broju prate i hiljadama kilometara daleko od kuće.
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Poslednji dokaz stigao je na gostovanju Bajernu u Minhenu, gde je Partizan Mozzart Bet ponovo imao podršku koja je u pojedinim trenucima ostavljala utisak kao da se utakmica ne igra daleko od Beograda.
Zato će poruka VERNI NAVIJAČI na grudima igrača imati mnogo veću težinu od običnog natpisa na dresu.
Biće to svojevrsna zahvalnica svima koji uz Partizan prolaze kilometre, pune tribine širom Evrope i čine da crno-beli, bez obzira na to gde igraju, gotovo nikada ne budu sami.
Kao generalni sponzor kluba, Mozzart je na ovaj način želeo da iskaže poštovanje prema navijačima koji su neraskidivi deo identiteta Partizana.
Verni navijači Partizana ove sezone će, sasvim simbolično, čak i hiljadama kilometara od Beogradske arene, biti tamo gde im je i mesto – blizu srca crno-belih.