Veteran najviše gleda u Jokićevom pravcu

Kako je ranije najavljeno takođe iz pouzdanih izvora tamošnjih novinara, Demar Derozan ima tri opcije za potpis - Denver Nagetse, Majami Hit i Vašington Vizardse. Na Floridi se napravila ozbiljna ekipa jer je došao Janis Adetokunbo i spremni su za velika dela, pa su gledali da dovedu iskusnog vetera, kao igrača koji bi bio pokretačka snaga sa klupe. Dobra ideja i dobra zamisao, ali se može reći i da je u Majami malo gužva u ovom trenutku i da bi im još jedan poenter primarni - posebno bez dobrog šuta za tri poena - bio možda i više teren nad glavom, nego prava pomoć. Više im je u ovom trenutku potreban 'suvi' šuter za tri i dobar defanzivac.

Odlazak u Vašington Vizardse bio bi solidan potez, s obzirom da najgori tim Istočne konferencije godinama ima sada ambicije da uradi bilo šta, makar da uđe prvi put u plej-of posle pet godina. Tamo bi isto igrao sa klupe kao ispomoć, ali verovatno ni tu ne bi imao neku preteranu ulogu jer ima dosta ruku koje treba da se nahrane loptama, pogotovo što se tiče mladih igrača.

Zato su Denver Nagetsi najlogičnija opcija i zato je i najbliži da potpiše za ekipu Dejvida Adelmana. Dugo je potreban pravi šesti čovek ekipi iz Kolorada, koja se napatila svih ovih godina bez konkretnog vođe sa klupe, što bi mogao da bude Demar. Ne bi bilo čudo ni da se promeni startna petorka i da Derozan uleti u prvih pet, tako da ima raznih opcija za Nagetse koje mogu da se naprave ako sjajni poenter potpiše za njih.

Prošle sezone beležio je u proseku 18,4 poena, 2,9 skokova i 4,1 asistenciju u dresu Sakramento Kingsa, koji su ga na kraju otpustili, tačnije otkupili su poslednju godinu njegovog ugovora.