Nije samo Fransisko: PAO krenuo i po Najdžela Vilijamsa Gosa

Željko Obradović je dao zeleno svetlo da Panatinaikos krene po potpis Silvena Fransiska, ali kako stvari stoje on nije jedini. Kako javlja Donatas Urbonas sa sajta BasketNews, gigant iz Atine je krenuo po Najdžela Vilijams Gosa.

Kako se navodi, inicijalnu vest objavio je grčki Sportal, a kako BasketNews navodi PAO bi lako mogao da stavi Žalgiris u nepovoljnu situaciju unosnom ponudom. Navodi se da PAO sprema ponudu duplo veću od onoga što bi Vilijams Gos trebalo da zaradi u Kaunasu naredne sezone. BasketNews prema svojim saznanjima navodi da bi Najdžel Vilijams Gos u Žalgirisu trebalo da dobije oko 1.400.000 evra. Ako je to zaista tačno, Žalgiris bi vrlo lako mogao da krene u brze pregovore oko revidiranja ugovora i povećanja plate, kako bi ga zadržali.