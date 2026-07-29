Nije samo Fransisko: PAO krenuo i po Najdžela Vilijamsa Gosa
Vreme čitanja: 2min | sre. 29.07.26. | 12:33
Panatinaikos se nameračio da što pre završi dolazak plejmejkera
Željko Obradović je dao zeleno svetlo da Panatinaikos krene po potpis Silvena Fransiska, ali kako stvari stoje on nije jedini. Kako javlja Donatas Urbonas sa sajta BasketNews, gigant iz Atine je krenuo po Najdžela Vilijams Gosa.
Kako se navodi, inicijalnu vest objavio je grčki Sportal, a kako BasketNews navodi PAO bi lako mogao da stavi Žalgiris u nepovoljnu situaciju unosnom ponudom. Navodi se da PAO sprema ponudu duplo veću od onoga što bi Vilijams Gos trebalo da zaradi u Kaunasu naredne sezone. BasketNews prema svojim saznanjima navodi da bi Najdžel Vilijams Gos u Žalgirisu trebalo da dobije oko 1.400.000 evra. Ako je to zaista tačno, Žalgiris bi vrlo lako mogao da krene u brze pregovore oko revidiranja ugovora i povećanja plate, kako bi ga zadržali.
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Nekadašnji plej Partizana i Real Madrida je viđen kao bitno pojačanje za PAO, s tim da je jako važan šraf za Tomasa Masijulisa u Kaunasu. On je prošlog leta potpisao ugovor na dve godine, uz još jednu godinu opcije.
Ipak, označen je kao možda i ključni igrač novog Žalgirisa, pošto bi odlaskom Silvena Fransiska u Asvel mogao da bude taj koji će da poveže sve nove članove tima, od Karsena Edvardsa, preko Sterlinga Brauna i Sejbena Lija, do novog startnog centra Jonasa Valančijunasa.
PAO namerava da bude agresivan kako bi potpisao Vilijams Gosa, dok su u Žalgirisu mislili da su zatvorili roster dovođenjem atletskog centra Kaodiričija Akobundua Ehiogua.