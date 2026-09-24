Željko Obradović: Teren je moja oaza; motivacija dolazi kada volite ono što radite

Najtrofejniji evropski trener vratio se na klupu Zelnih posle 14 godina, dočekan je uz ovacije i skandiranje i još jednom su sva svetla reflektora, zasluženo, bila usmerena ka njemu. "Igrali smo već turnir Pavlos Janakopulso, tako da smo te neke stvari već prošli. Hvala svima koji su me dočekali. Naravno da je ekipa u prvom planu i tako će biti uvek" , rekao je Obradović .

Istakao je najtrofejniji evropski trener da njegovi izabranici mogu još bolje.

"Nije bilo nikakvog pritiska, jer se igrači ponašaju veoma dobro. Večeras smo odigrali maksimalno ozbiljno i borbeno. Opšti utisak je da postoji ogromna želja, a tako je bilo i večeras. Pretpostavljam da nismo ni blizu. ODrađeno je tek 10-ak treninga i upravo je to razlog za ove oscilacije u igri. Nemamo automatizme u napadu i primili smo neke lake koševe. Međutim, kada imate želju, onda je sve to mnogo bolje".

Upitan je Obradović za kraj kako posle toliko godina i dalje pronalazi motivaciju s obzirom na dužinu trenerske karijere.

"Kao neko ko mnogo voli košarku i uživam u ovome sa igračima. Teren je moja oaza, a motivacija dolazi iz onog kad volite ono što radite", zaključio je trener Panatinaikosa.