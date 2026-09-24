Atino, svaka čast za Obradovića, ali nije gorelo ni blizu kao u Beogradu

Međutim, ovde rezultat pada u potpuno drugi plan. Pariz nije ni imao šansu protiv nadomoćnog Panatinaikosa, ovde je bila poenta u emociji. Koliko je sve nekako izgledalo drugačije u Atini nego što je to bilo u Beogradu tada...

Ta noć navijačima Partizan biće urezana u sećanju jer je Beogradska arena bila dupke puna. Prazno mesto nije moglo da se vidi. Gde god da se okrenete. Novinarska mesta su bila toliko pretrpana da je probijen svaki mogući kapacitet.

Ako vam je te noć pogled zalutao sa parketa na tribine, svuda ste mogli da vidite posebno pripremljene naptise i transparente, a kada je se zaorilo: "Obradović Željko", izgledalo je kao da će se dvorana srušiti od emocija.

Na kraju, Partizan je taj duel sredinom oktobra izgubio. Zapravo je počeo sezonu sa tri poraza, ali je kasnije bio nadomak fajnal-fora. Ispostaviće se da je to bila jedina filmska sezona Obradovića u Partizanu jer se sve pomračilo u novembru 2025. kada je otišao poražen. Onako kako nije zaslužio i onako kako nije smelo da se dogodi u najgorim košmarima.

Danas, kako je za Mozzart Sport istakao Dimitris Janakopulos, vratio se u Atinu jer je tako sudbina htela, ali... Nije to bilo to. Noć kada se Obradović vratio u Partizan i kada se vratio u Panatinaikos, jednostavno nije bila ista. Nije bilo te emocije, nije bilo tog naboja. Nije čak ni dvorana bila puna.

Daleko od toga da Željko Obradović nije dobio topao doček. Za to su se pobrinuli momci iz navijačke grupe "Gate 13". Kada se zaorilo ono njihovo melodično: "Obradoviiiiić, Oooobradović"... Zaista jeste bilo spektakularno... Na nekoliko minuta. Međutim kada je i to utihnulo, sve se nekako vratilo u normalnu, bez nekog osećaja da je pred nama utakmica koja će se pamiti.

Uostalom, činjenica da je iz Srbije došlo dve sportske redakcije sa čak sedam članova uz trenutno najpoznatiju srpsku sportsku fotografkinju, dovoljno govori koliko se o ovoj utakmici pričalo u Beogradu. Kao nešto što zaista mora da se isprati jer bi baš ovo mogao da bude Željkov prvi korak ka toliko čekanoj, destoj tituli šampiona Evrope.