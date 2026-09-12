Željkov Panatinaikos silovit protiv Spartaka

Tokom druge deonice prednost je brzo narasla na dvocifrenu razliku pri rezultatu 35:25 u 15. minutu. Iako je Spartak iskoristio nekoliko loših defanzivnih reakcija i tranzicija protivnika da smanji zaostatak na 37:31, Panatinaikos je brzo odgovorio i na veliki odmor otišao sa komotnih 44:33.

Subotičani su pružili najjači otpor početkom drugog poluvremena, kada su iskoristili pad u igri rivala i prišli na samo četiri poena zaostatka (46:42 u 25. minutu). Ipak, nalet Spartaka odbili su Jabusele trojkom i Bandio serijom dobrih poteza, pa je Panatinaikos u poslednji kvartal ušao sa ubedljivih 60:47. U završnih deset minuta, vezanim trojkama Jabuselea i Kalaicakisa, razlika je prešla i granicu od 20 poena (69:49), čime je utakmica mirno privedena kraju.

Napad atinskog tima predvodio je sjajni Silvan Fransisko sa 13 poena (2/3 za tri, 3/5 za dva), a pratio ga je novajlija Geršon Jabusele sa 12 poena (3/5 za dva, 1/3 za tri). Nekadašnji as Partizana, Isak Bonga je pružio izuzetno efikasnu partiju ubacivši 9 poena bez ijednog promašaja van linije 6,75 (2/2 za tri, 1/3 za dva, 2/2 slobodna bacanja).

Pred Panatinaikosom je sada 8. turnir „Pavlos Janakopulos“, koji se održava 18. i 19. septembra u atinskom Telekom Centru, a na kome učestvuju još i Partizan, PAOK i šampion Evrokupa, ekipa Burga.