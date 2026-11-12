Komplikovana povreda Karija: Superstar van terena minimum dve nedelje

Povreda koju je Kari doživeo je prilično komplikovana. Istu je doživeo Ostin Rivs iz Los Anđeles Lejkersa prošle sezone i dugo se oporavljao. Kod trbušnih mišića je problem što oni zapravo nikada ne miruju. Rade pri svakom uzdahu i izdahu, pa klasično mirovanje zapravo ne postoji.

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Golden Stejt je posle lošeg starta sezone vezao šest pobeda, međutim ima više problema van terena nego na njemu. Džimi Batler je i dalje povređen i aktivno se čeka njegov povratak, sada je stradao i Kari, dok se Kristaps Porzingis povukao iz košarke.

Neće biti čudno i ako Voriorsi naprave neki trejd. Dok nema Stefa moraće mnogo da povuče Drejmond Grin, kao i ruki Jaksel Lendeborg. Naravno, neće biti lako jer je Kari otvarao mnogo prostora za ostale. On je centralna figura sistema Stiva Kera, pa ostaje da se vidi kako će sistem da radi bez glavne komponente.

NBA - četvrtak na petak

01.00: (1,35) Filadelfija (16,0) Toronto (3,70)

01.00: (4,70) Vašington (17,0) Detroit (1,25)

02.00: (1,50) Minesota (16,0) Dalas (3,00)

03.00: (1,45) Finiks (16,0) Šarlot (3,20)

***kvote su podložne promenama