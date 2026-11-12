Kerik ništa nije dokazao! Niti mi ga je žao, niti ga sažaljevam...

Završena je priča sa Majklom Kerikom na klupi Mančester junajteda, pošto je sada i zvanično dobio otkaz. Čuveni vezista se rastao sa voljenim klubom posle katastrofalnih rezultata ove sezone jer je mančesterski velikan na 18. poziciji sa tek jednom pobedom, pa posle svega, poverenja, vetra u leđa i verovanja da će se nešto promeniti, stvarno nije bilo druge opcije. Ništa nije mogao Kerik da izvuče, izgubio je i svlačionicu, pogubio je konce svega, i sada ide na biro rada.

Došao je u januaru i stvarno je podigao Junajted, završili su na trećem mestu, izborili Ligu šampiona, bilo je stvarno lepih trenutaka, međutim veoma loš letnji prelazni rok i ovakav start i nastavak nove sezone Premijer lige je stvarno nedopustiv. Po ko zna koji put, Junajted menja menadžera, pokušava da razmrda ekipu dolaskom novog trenera i Maurisio Poketino će pokušati da oživi englesku ekipu. Svi imaju nešto da kažu na ovu temu, pa tako i nekadašnji štoper Liverpula i reprezentacije Engleske Džejmi Karager, kojem je svakako to i posao.