Kerik ništa nije dokazao! Niti mi ga je žao, niti ga sažaljevam...
Vreme čitanja: 3min | čet. 12.11.26. | 19:02
Džejmi Karager kao i uvek bez dlake na jeziku
Završena je priča sa Majklom Kerikom na klupi Mančester junajteda, pošto je sada i zvanično dobio otkaz. Čuveni vezista se rastao sa voljenim klubom posle katastrofalnih rezultata ove sezone jer je mančesterski velikan na 18. poziciji sa tek jednom pobedom, pa posle svega, poverenja, vetra u leđa i verovanja da će se nešto promeniti, stvarno nije bilo druge opcije. Ništa nije mogao Kerik da izvuče, izgubio je i svlačionicu, pogubio je konce svega, i sada ide na biro rada.
Došao je u januaru i stvarno je podigao Junajted, završili su na trećem mestu, izborili Ligu šampiona, bilo je stvarno lepih trenutaka, međutim veoma loš letnji prelazni rok i ovakav start i nastavak nove sezone Premijer lige je stvarno nedopustiv. Po ko zna koji put, Junajted menja menadžera, pokušava da razmrda ekipu dolaskom novog trenera i Maurisio Poketino će pokušati da oživi englesku ekipu. Svi imaju nešto da kažu na ovu temu, pa tako i nekadašnji štoper Liverpula i reprezentacije Engleske Džejmi Karager, kojem je svakako to i posao.
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Zna Karager da bude baš oštar, koja god da je emisija u pitanju i gde god da dođe na televiziji da gostuje, pa se očekivano oglasio i po pitanju Majkla Kerika. U emisiji "Stick to Football", koju emituje "The Overlap", nekadašnji defanzivac Liverpula jasno je stavio do znanja da ne oseća nikakvu žal zbog Kerikovog odlaska, a kada je već tu, što ne bi i opleo po engleskom stručnjaku.
"Majkl Kerik je dobio posao u Mančester junajtedu, a da prethodno nije ništa dokazao. U suštini, dobio je tu poziciju zato što je igrao za klub. Nije mi žao i uopšte ga ne sažaljevam", kaže Karager.
Posebno se osvrnuo na ograničeno trenersko iskustvo 45-godišnjeg Engleza, pa je doveo u pitanje odluku uprave da mu poveri klupu jednog od najvećih klubova na svetu.
"Proveo je dve godine u Midlsbrou, zatim je radio kao televizijski komentator, a onda su mu dali posao u Mančester junajtedu. Da, odveo je ekipu u Ligu šampiona, ali nikada nije pripadao kategoriji vrhunskih trenera".
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Za kraj, jasno i glasno o njegovoj stručnosti.
"Treneri u Premijer ligi su najbolji na svetu, a on jednostavno nije nikada dostigao taj nivo", zaključio je.
Već je njegov dosije stavljen u fioku, sada je vreme da Poketino proba da izvuče Junajted iz mulja, za kog će biti uplaćeno i obeštećenje od 9.000.000 evra Fudbalskom savezu Sjedinjenih Američkih Država. Sada je konačno dobio priliku da vodi mančesterski klub, konkretno sada je prihvatio jer su ga već tri puta jurili. Prvi put kada je oterao Žozea Murinja 2018, zatim pre nego što je postavio Erika ten Haga 2022, a zatim i kada ga je 2024. otpustio.
Dobiće i Kerik oko 6.000.000 evra za privremeni raskid ugovora...