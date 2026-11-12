Klop: Moraćemo da 5.000 mališana pošaljemo kući sa mišlju da se u fudbalu ne pobeđuje uvek

Uoči sutrašnjeg duela sa Orlovima, selektor četvorostrukih svetskih prvaka je, zajedno sa Florijanom Vircom, odgovarao na pitanja novinara na stadionu “Rajko Mitić”.

Jirgen Klop na Marakani. O, kako to setno zvuči. No, davno je bila ta 2018. godina. Liga šampiona je neka sasvim druga dimenzija, a reprezentativni fudbal ima svojih posebnosti i videćemo ima li Srbija klopku za Klopa kada je u pitanju Liga nacija, a svakako još jedan duel u kojem tim koji on predvodi u Beogradu ima ulogu izrazitog favorita.

“Bila je ovo veoma dobra nedelja, niko se nije povredio. Osećamo se veoma dobro pripremljenim.” Utakmica će biti odigrana u neuobičajenim okolnostima, bez prirustva navijača... „Ne možemo da promenimo okolnosti. Uvek više volim pun stadion. A što se tiče toga da li je to prednost ili nedostatak? O tome uopšte nisam razmišljao”, istakao je Klop. Biće, ipak, najmlađih – dece ih škola fudbala, u pratnji trenera ili nastavnika: „Onda ćemo sutra morati da pošaljemo 5.000 srpske dece kući sa sledećom mišlju: u fudbalu se ne pobeđuje uvek – ali sledeći put ćete imati novu priliku. Ne želim ovde nikome da pretim, ali cilj je svakako pobediti u utakmici, iako se ona igra pred decom”, pokušao je da se našali harizmatični selektor Pancera.

On je upitan i da li očekuje da Veljko Paunović promeni formaciju u odnosu na nedavni duel u Minhenu: „Ne znamo tačno kako će pristupiti utakmici. Ono što znamo jeste da su dobro organizovani i da imaju jasnu ideju kako da igraju kada su u posedu lopte. Štaviše, prva utakmica nam sada ništa ne znači. Fokus je na sutrašnjem danu – pred nama je prava takmičarska utakmica. Želimo da pokažemo da smo dobro iskoristili vreme.”