Klop: Moraćemo da 5.000 mališana pošaljemo kući sa mišlju da se u fudbalu ne pobeđuje uvek
Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 19:45
“Srbija ima jasnu ideju kada je u posedu lopte, prethodna utakmica sada nam ništa ne znači”, istakao selektor Nemačke uoči sutrašnjeg duela sa Orlovima
Jirgen Klop na Marakani. O, kako to setno zvuči. No, davno je bila ta 2018. godina. Liga šampiona je neka sasvim druga dimenzija, a reprezentativni fudbal ima svojih posebnosti i videćemo ima li Srbija klopku za Klopa kada je u pitanju Liga nacija, a svakako još jedan duel u kojem tim koji on predvodi u Beogradu ima ulogu izrazitog favorita.
Uoči sutrašnjeg duela sa Orlovima, selektor četvorostrukih svetskih prvaka je, zajedno sa Florijanom Vircom, odgovarao na pitanja novinara na stadionu “Rajko Mitić”.
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“Bila je ovo veoma dobra nedelja, niko se nije povredio. Osećamo se veoma dobro pripremljenim.”
Utakmica će biti odigrana u neuobičajenim okolnostima, bez prirustva navijača...
„Ne možemo da promenimo okolnosti. Uvek više volim pun stadion. A što se tiče toga da li je to prednost ili nedostatak? O tome uopšte nisam razmišljao”, istakao je Klop.
Biće, ipak, najmlađih – dece ih škola fudbala, u pratnji trenera ili nastavnika:
„Onda ćemo sutra morati da pošaljemo 5.000 srpske dece kući sa sledećom mišlju: u fudbalu se ne pobeđuje uvek – ali sledeći put ćete imati novu priliku. Ne želim ovde nikome da pretim, ali cilj je svakako pobediti u utakmici, iako se ona igra pred decom”, pokušao je da se našali harizmatični selektor Pancera.
On je upitan i da li očekuje da Veljko Paunović promeni formaciju u odnosu na nedavni duel u Minhenu:
„Ne znamo tačno kako će pristupiti utakmici. Ono što znamo jeste da su dobro organizovani i da imaju jasnu ideju kako da igraju kada su u posedu lopte. Štaviše, prva utakmica nam sada ništa ne znači. Fokus je na sutrašnjem danu – pred nama je prava takmičarska utakmica. Želimo da pokažemo da smo dobro iskoristili vreme.”
Nemačke novinare zanimala je goruća tema vezana za Nmeču I njegove proslave golova koje su izazvale burne reakcije:
„Bila je to velika tema. Video sam proslavu gola i taj gest. Uopšte nisam pridavao nikakav značaj tome. Nisam u tome video nikakvu posebnu poruku, ali kako se priča razvijala, ipak sam odlučio da porazgovaram sa njim. Izuzetno srdačan i prijateljski nastrojen mladić, koji zrači isključivo pozitivnom energijom. Zatim sam ga pitao: ’Kako bi trebalo da izvedemo proslavu gola?‘ Nmeča nije želeo da pošalje pogrešne signale, pa je odlučio da prestane sa proslavljanjem na taj određeni način — konkretno, tako što više neće ‘stavljati krunu’.”
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Klop je istakao i da je Florijan Virc u vrhunskoj formi, te podsetio da su Pavlović i Bišof u veznom redu uspešno nadoknadili odsustvo Kimiha tokom poslednje dve utakmice:
„Sve više se zbližavamo; postoji zaista snažan osećaj zajedništva, a atmosfera je dobra. Osim ako se nešto ne desi preko noći, znam tim koji će početi utakmicu”, zaključio je strategy nemačke reprezentacije uoči okršaja u petak od 20.45.