Neće Saž dugo biti bez posla

Kauzak nije stigao na stadion Bolert Delelis kao direktan zamenik za Saža . Bio je to Nemac Dino Topmeler koji je izdržao samo šest mečeva jer se usprotivnio nameri uprave da mu promeša stručni štab i otpusti nekolicinu pomoćnika. Nakon Topmelera stigao je Kauzak , ali je na šest mečeva, uz tri pobede, doživeo čak šest poraza, ujključujući i istorijsku sramotu i onih 1:9 protiv Koma u Ligi šampiona.

Razmatrala je uprava Lansa i trenere kao što su Didije Digar i Habib Bej, ali su se na kraju odlučili za čoveka koji je prošlu sezonu završio sa svega šest bodova manje od šampiona Pari Sen Žermena. Prilično smeo izbor, budući da je Sažov, medijski prilično propraćen odlazak u Premijer ligu, ostavio određene ožiljke u Lansu.

Poslednjih dana Saž je bio na pregovorima u Lansovom trening centru, a Footmercato piše da se postavio prilično bolećivo i pomirljivo. Drugim rečima, pristao je na znatno nižu platu od one koju mu je Lans pre odlaska u Palas nudio za produžetak saradnje.

Lans, koji želi da do kraja vikenda promoviše novog trenera, trenutno je 11. na tabeli Lige 1 sa svega 13 bodova iz deset rundi. Tim sa krajnjeg severa Francuske je vezao tri poraza u svim takmičenjima, a do kraja takmičenja u Ligi šampiona (na kontu ima tri boda iz četiri kola), ostali su mu mečevi protiv Lajpciga, Bode Glimta, Mančester Sitija i Liverpula.