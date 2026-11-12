Uzalud savršen slobodnjak i Gulerova golčina: Pad Turske koji prija Srbiji (VIDEO)

Sredinom prvog poluvremena, zaličilo je na potencijalno buđenje Turske koju je po oktobarskom odlasku Vinčenca Montele preuzeo Sergen Jalčin. Arda Guler je u 20. minutu pokazao zašto je njegova levica jedna od najboljih na planeti. Izveo je spektakularan slobodnjak sa više od 25 metara i probušio golmana Mančester Junajteda.

Duel u Izmiru savršeno je oslikao stanje turske odbrane i ogolio sve njene mane. Jasno se videlo zašto je poslednja linija Turske najporoznija u A diviziji, a druga najbušnija u konkurenciji svih nivoa Lacija. Više od turskih 13, primio je samo San Marino čija je odbrana kapitulirala u 16 navrata.

Dva puta u odsutnim trenucima, domaćini su jednostavno odlutali. Nije se znalo ko pije, a ko plaća u njihovom šesnaestercu. Ili bi se uspavali i potpuno zaboravili igrača, ili bi jurišali glavom bez obzira, takođe ostavljajući rivalima ogorman prostor.

Tako se u 27. minutu Kevin de Brujne ušetao u kazneni prostor kao da je krenuo na lagani, jutarnji džoging, te poslao loptu pod prečku Čakirovog gola. A samo tri minuta kasnije - potpuno rasulo. Četiri igrača u crvenoj opremi izgubljena u prostoru i Šarl de Ketelare, sam samcijat u petercu.

Ako ste kojim slučajem odigrali 5+ na utakmicu Turske i Belgije, De Ketelareov gol za prekokret i 2:1 vas je silno obradovao. Zahvaljujući MOZZART RELAX-u i činjenici da su do 30. minuta pala tri pogotka, mogli ste da zaokružite igru 5+.

Kao i u oktobarskom meču u Belgiji kada je bio dvostruki strelac, De Brujne je ponovo bio izuzetno raspoložen protiv Turaka, ali ne samo zbog postignutog gola. Pas iz 55. minuta, nas je podsetio zašto Kevin slovi za jednog od najboljih plejmejkera u poslednjih 15 godina.