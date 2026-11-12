Posle sedam kola konačan spisak sudija ABA lige: Još 17 arbitara, samo jedan iz Srbije
Vreme čitanja: 2min | čet. 12.11.26. | 19:00
Posle velike bure i odlaganja početka sezone, regionalno takmičenje konačno kompletiralo listu od 55 imena
Velika drama oko sudija obeležila je početak nove sezone ABA lige, a zbog neslaganja oko uslova rada i finansijskih naknada došlo je čak i do odlaganja starta regionalnog takmičenja. Arbitri koji su delili pravdu prethodne sezone odbili su da nastave sa radom pod dotadašnjim uslovima, zbog čega je rukovodstvo lige moralo da krene u sastavljanje nove liste.
Sada je, posle sedmog kola, ABA liga konačno završila taj posao i objavila listu od 55 arbitara, a dodatim sudijama nalazi se i jedini arbitar iz Srbije, Vojkan Živković.
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Kako se navodi u tekstu na zvaničnom sajtu lige, zbog odloženog početka sezone, Sudijska komisija zatražila je oko šest nedelja kako bi obavila neophodne provere i završila proces izbora arbitara. Prvobitna lista, koja je bila na snazi od drugog kola, postepeno je proširivana, a po završetku čitavog procesa dodato je još 17.
Na konačnom spisku nalazi se 55 arbitara, od kojih su 24 bila angažovana i prethodne sezone, što predstavlja 44 odsto ukupnog broja. Najviše ih dolazi sa Balkana, čak 43, odnosno 78 odsto. Još četvorica su iz Rumunije i Slovačke, dok preostalih osam dolazi iz drugih evropskih zemalja i Južne Amerike.
Konačan spisak sudija ABA lige za sezonu 2026/27
Srbija
Vojkan Živković
Bosna i Hercegovina
Haris Bijedić
Milan Danilović
Nikola Domazet
Srđan Bogdanović
Slaven Vavan
Miljan Kovačević
Bojan Jovanić
Goran Stojančević
Ivan Milićević
Nermin Nikšić
Tomislav Stapić
Vladimir Marić
Crna Gora
Bojan Popović
Igor Janjušević
Jovan Vujović
Kenan Gušmirović
Lazar Ćetković
Lazar Knežević
Milosav Kaluđerović
Miodrag Lakićević
Sead Babić
Stefan Vuković
Severna Makedonija
Boro Antovski
Igor Temelkov
Mario Mađoski
Petar Petrovski
Stefan Ristovski
Vladimir Mihajlović
Aleksandar Davidov
Dejan Zafirovski
Nikola Jakimovski
Hrvatska
Bojan Kruljac
Hrvoje Muhvić
Krešimir Anzulović
Krešimir Katić
Krunoslav Peić
Mateo Pavićić
Slovenija
Benis Ćehić
Tadej Venta
Andraž Rebeušek
Edo Javor
Rumunija
Stefan Atumelese
Oktavijan Goina
Slovačka
Peter Gačik
Vladimir Karnaj
Švedska
Aleksander Milan Šešević
Nasrolah Šaker
Poljska
Robert Mordal
Silvija Aleksandra Zbikovska
Bugarska
Mohamed Amzad Hoder Al Kurdi
Kolumbija
Karlos Havijer Duenjas Urego
Nemačka
Hakan Senkesen
Italija
Kristijan Kalabreze