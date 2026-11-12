Posle sedam kola konačan spisak sudija ABA lige: Još 17 arbitara, samo jedan iz Srbije

Velika drama oko sudija obeležila je početak nove sezone ABA lige, a zbog neslaganja oko uslova rada i finansijskih naknada došlo je čak i do odlaganja starta regionalnog takmičenja. Arbitri koji su delili pravdu prethodne sezone odbili su da nastave sa radom pod dotadašnjim uslovima, zbog čega je rukovodstvo lige moralo da krene u sastavljanje nove liste.

Sada je, posle sedmog kola, ABA liga konačno završila taj posao i objavila listu od 55 arbitara, a dodatim sudijama nalazi se i jedini arbitar iz Srbije, Vojkan Živković.