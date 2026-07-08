A mislili smo nikad više... Maja i Tijana zovu na spektakl
Vreme čitanja: 3min | sre. 08.07.26. | 10:30
Odbojkašice Srbije večeras (20.00) počinju nastup u trećoj nedelji Lige nacija, u Beogradskoj areni, predvođene dvema svojim najboljim odbojkašicama
Nikad ne reci nikad kad je Maja Ognjenović u pitanju. Koliko je već puta delovalo da je sada stvarno kraj. Iako sama od toga nikada nije pravila predstavu, ni podizala oproštajnu pompu, slutilo je da je sa reprezentacijom završila najmanje tri puta. Nakon svakog od prethodna tri izdanja Olimpijskih igara.
Posle Rija, nije je bilo na Evropskom prvenstvu u Azerbejdžanu i Gruziji 2017, Srbija je i bez nje osvojila zlato, ali se vratila već naredne godine i u Japanu povela našu reprezentaciju do prve titule svetskih šampiona u istoriji. Neće biti tu četiri godine kasnije kada je tron odbranjen, jer se verovalo da se oprostila nakon dva vezana odličja u 2021. godini – bronzanog na OI u Tokiju i srebrnog na EP u Beogradu, kada je, baš u finalu protiv Italije, 4. septembra u Beogradskoj areni, odigrala do sada poslednji takmičarski meč u nacionalnom timu pred domaćom publikom.
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Ipak, san o olimpijskom zlatu je živeo, nakon ekspresnog odlaska Danijelea Santarelija, poručila je Đovaniju Gvidetiju da na nju može da računa za Pariz, odigrala je i Evropsko prvenstvo 2023, ali nije se sve završilo onako kako je planirano. Ili, bolje sročeno, nije zaslužila da se sve ovo onako završi – suzama baš na 40. rođendan, posle ubedljivog poraza od Italije u četvrtfinalu najvećeg planetarnog takmičenja.
I zato, evo je ponovo tu. Zato što je istinski svetski sportski fenomen. Zato što još može, na vrhunskom nivou, i na pragu ulaska u četrdeset treću. Zato što je još potrebna.
Biće tu i Tijana Bošković (doduše, tek od druge utakmice, pošto ju je selektor Zoran Terzić izostavio iz tima za večeras), takođe svojevrsna povratnica u reprezentaciju nakon svih onih pehova koji su je pratili prošle godine, kada se povredila tokom Svetskog prvenstva u Tajlandu, a desetkovana Srbija nije mogla dalje od osmine finala, ali i nakon sezone iz snova na klupskom planu, koju je krunisala titulom prvaka Evrope sa Vakifom.
„Osećaj je, kao i uvek kada se igra za reprezentaciju, najlepši mogući. Uzbuđenje sigurno postoji, budući da sam poslednji put nastupila u Beogradu još 2021. godine, kada smo igrali EP u Areni. Što se tiče samog takmičenja, trećeg vikenda, ili u ovoj trećoj nedelji, konačno ćemo biti u punom sastavu za ovo leto. Verujem da su svi upoznati ko su nam protivnici. Naravno da uvek imamo najviše ciljeve, da pobedimo. Sigurna sam da ćemo pružiti maksimum u ovom trenutku. Prve dve nedelje takmičenja devojke su odigrale u Aziji, bilo je baš zahtevno što se tiče putovanja i igranja u tim uslovima. Nadam se da će Arena biti puna, da će biti prelep ambijent, nadam se i nekom maksimalnom rezultatu, da će nam ovo poslužiti kao dobra priprema za ono što nas očekuje na Evropskom prvenstvu“, istakla je Maja pred početak turnira u Beogradu.
Maja i Tijana propustile su, dakle, prve dve sedmice takmičenja, turnire u Kini (Nanđing) i na Filipinima (Pasig Siti), a Srbija je tamo ostvarila ukupno dve pobede na osam mečeva i maltene već sada ostala bez šansi za plasman na finalni turnir, gde će najboljih sedam na konačnoj tabeli na kraju ove nedelje, plus domaćin Kina.
Neće Srbija biti baš u punom sastavu, jer će izostati kapiten sa prethodna dva turnira Maja Aleksić, koje neće biti zbog zdravstvenih problema. Otud, baš kao što je Ognjenovićeva istakla, predstojeći mečevi u Areni poslužiće uglavnom kao podloga za Evropsko prvenstvo, koje se krajem avgusta i početkom septembra održava u četiri države (Srbija će svoje mečeve u grupi igrati u Brnu) i koje je glavno takmičenje za ovu kalendarsku godinu.
Pasionirani ljubitelji odbojke imaće priliku da u narednih pet dana odgledaju po dve ili tri utakmice u Areni, a Srbija će sve svoje igrati od 20 časova – večeras (TV Arena premium 1) protiv Bugarske, u četvrtak protiv Francuske, u subotu protiv Nemačke i u nedelju protiv Holandije.
LIGA NACIJA, BEOGRAD
Sreda
13.00 Francuska (3.20) - Holandija (1.30)
16.30 Češka (2.29) - Nemačka (1.55)