A mislili smo nikad više... Maja i Tijana zovu na spektakl

I zato, evo je ponovo tu. Zato što je istinski svetski sportski fenomen. Zato što još može, na vrhunskom nivou, i na pragu ulaska u četrdeset treću. Zato što je još potrebna.

Ipak, san o olimpijskom zlatu je živeo, nakon ekspresnog odlaska Danijelea Santarelija , poručila je Đovaniju Gvidetiju da na nju može da računa za Pariz, odigrala je i Evropsko prvenstvo 2023, ali nije se sve završilo onako kako je planirano. Ili, bolje sročeno, nije zaslužila da se sve ovo onako završi – suzama baš na 40. rođendan, posle ubedljivog poraza od Italije u četvrtfinalu najvećeg planetarnog takmičenja.

Biće tu i Tijana Bošković (doduše, tek od druge utakmice, pošto ju je selektor Zoran Terzić izostavio iz tima za večeras), takođe svojevrsna povratnica u reprezentaciju nakon svih onih pehova koji su je pratili prošle godine, kada se povredila tokom Svetskog prvenstva u Tajlandu, a desetkovana Srbija nije mogla dalje od osmine finala, ali i nakon sezone iz snova na klupskom planu, koju je krunisala titulom prvaka Evrope sa Vakifom.

„Osećaj je, kao i uvek kada se igra za reprezentaciju, najlepši mogući. Uzbuđenje sigurno postoji, budući da sam poslednji put nastupila u Beogradu još 2021. godine, kada smo igrali EP u Areni. Što se tiče samog takmičenja, trećeg vikenda, ili u ovoj trećoj nedelji, konačno ćemo biti u punom sastavu za ovo leto. Verujem da su svi upoznati ko su nam protivnici. Naravno da uvek imamo najviše ciljeve, da pobedimo. Sigurna sam da ćemo pružiti maksimum u ovom trenutku. Prve dve nedelje takmičenja devojke su odigrale u Aziji, bilo je baš zahtevno što se tiče putovanja i igranja u tim uslovima. Nadam se da će Arena biti puna, da će biti prelep ambijent, nadam se i nekom maksimalnom rezultatu, da će nam ovo poslužiti kao dobra priprema za ono što nas očekuje na Evropskom prvenstvu“, istakla je Maja pred početak turnira u Beogradu.

Maja i Tijana propustile su, dakle, prve dve sedmice takmičenja, turnire u Kini (Nanđing) i na Filipinima (Pasig Siti), a Srbija je tamo ostvarila ukupno dve pobede na osam mečeva i maltene već sada ostala bez šansi za plasman na finalni turnir, gde će najboljih sedam na konačnoj tabeli na kraju ove nedelje, plus domaćin Kina.

Neće Srbija biti baš u punom sastavu, jer će izostati kapiten sa prethodna dva turnira Maja Aleksić, koje neće biti zbog zdravstvenih problema. Otud, baš kao što je Ognjenovićeva istakla, predstojeći mečevi u Areni poslužiće uglavnom kao podloga za Evropsko prvenstvo, koje se krajem avgusta i početkom septembra održava u četiri države (Srbija će svoje mečeve u grupi igrati u Brnu) i koje je glavno takmičenje za ovu kalendarsku godinu.

Pasionirani ljubitelji odbojke imaće priliku da u narednih pet dana odgledaju po dve ili tri utakmice u Areni, a Srbija će sve svoje igrati od 20 časova – večeras (TV Arena premium 1) protiv Bugarske, u četvrtak protiv Francuske, u subotu protiv Nemačke i u nedelju protiv Holandije.

LIGA NACIJA, BEOGRAD

Sreda

13.00 Francuska (3.20) - Holandija (1.30)

16.30 Češka (2.29) - Nemačka (1.55)

20.00 Srbija (1.05) - Bugarska (7.70)