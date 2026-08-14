(©Reuters)
(©Reuters)

Adriana Vilagoš u finalu

Vreme čitanja: 1min | pet. 14.08.26. | 15:32

Kraj za Mariju Vučenović na Evropskom prvenstvu u Birmingemu

Polovičan učinak imale su srpske reprezentativke u kvalifikacijama bacanja koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. Adriana Vilagoš je uspela da se plasira u finale, dok je za Mariju Vučenović takmičenje završeno.

Adriana je do plasmana među 12 najboljih stigla sa hicem od 57.25 metara, ostvarenim u trećoj seriji. U odlučujućem trenutku bila je najbolje koncentrisana, što joj je donelo 10. mesto u ukupnom poretku kvalifikacija. Prethodno je u prvoj seriji bacila koplje 50.73 metara, a u drugoj napravila prestup. Nije dozvolila da je to psihološki poremeti. Ostala je pribrana, pa ćemo je ponovo gledati u nedelju od 20.55 i navijati da osvoji medalju.

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Druga srpska predstavnica u ovoj disciplini, Marija Vučenović, nažalost, završila je takmičenje u kvalifikacijama. Najbolji rezultat ostvarila je u prvoj seriji, kada je koplje bacila 54.90 metara. To joj je bilo dovoljno samo za 19. mesto. Za plasman među 12 najboljih bilo je potrebno 56.90 metara.

tagovi

atletikaBacanje kopljaAdriana Vilagoš
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