Adriana Vilagoš u finalu

Polovičan učinak imale su srpske reprezentativke u kvalifikacijama bacanja koplja na Evropskom prvenstvu u Birmingemu. Adriana Vilagoš je uspela da se plasira u finale, dok je za Mariju Vučenović takmičenje završeno.

Adriana je do plasmana među 12 najboljih stigla sa hicem od 57.25 metara, ostvarenim u trećoj seriji. U odlučujućem trenutku bila je najbolje koncentrisana, što joj je donelo 10. mesto u ukupnom poretku kvalifikacija. Prethodno je u prvoj seriji bacila koplje 50.73 metara, a u drugoj napravila prestup. Nije dozvolila da je to psihološki poremeti. Ostala je pribrana, pa ćemo je ponovo gledati u nedelju od 20.55 i navijati da osvoji medalju.