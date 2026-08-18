Albon ostaje u Vilijamsu i 2027. godine: Naša priča nije završena

Upravo su loši rezultati pokrenuli nedavne spekulacije o tome da li će Albon, ali i njegov timski kolega Karlos Sains nastaviti karijere u Vilijamsu. Oba vozača imaju višegodišnje ugovore, ali se veruje da oni sadrže klauzule koje bi im omogućile da napuste tim već na kraju tekuće sezone. Kako prenosi portal The Race, Albon nije potpisao novi ugovor sa Vilijamsom, već je odlučio da ne iskoristi mogućnost da napusti ekipu na kraju tekuće sezone.

Albon, koji je u Mađarskoj odvezao svoju jubilarnu 100. trku za Vilijams čime je postao vozač sa najviše odvezenih trka za tu ekipu, istakao je da ga trenutna situacija dodatno motiviše da nastavi da radi na napretku tima.

‘’Od kada sam se pridružio Vilijamsu 2022. godine, teško je rečima opisati transformaciju koju je ovaj tim doživeo. Jedna teška godina ne pokazuje širu sliku, a samo mi daje više motivacije da nastavim da gradim i napredujem zajedno sa fabrikom i našim navijačima, kako bismo ostvarili velike stvari. Naša priča nije završena, a moj pun fokus sada je da uradim sve što je potrebno kako bismo se vratili u vrh poretka,", kazao je Albon.

Šef tima Džejms Vauls izrazio je svoju iskrenu sreću zbog produženja saradnje sa Albonom, za kog misli da je ‘’jedan od najboljih vozača u poretku’’.

‘’Aleks je bio vođa ovog projekta transformacije od prvog dana i imamo mnogo nedovršenog posla koji želimo da postignemo. Aleks je jedan od najboljih vozača u poretku i on zna bolje od ikoga koliko smo napredovali prethodnih godina, a ponovo potpisivanje sa njim pokazuje veru koju imamo u pravac u kojem idemo.".

Još uvek se čeka na odluku o tome gde će svoju karijeru nastaviti Sains, koji bi prema najnovijim spekulacijama takođe trebalo da ostane u Vilijamsu, ali bi, prema nekim navodima, trebalo da dobije i znatno veću platu.

Naredna trka u šampionatu Formule 1 na programu je predstojećeg vikenda u Zandvortu.

PIŠE: Maja Nakaradić