Albon ostaje u Vilijamsu i 2027. godine: Naša priča nije završena
Vreme čitanja: 2min | uto. 18.08.26. | 18:29
Tajlandsko-britanski vozač voziće svoju šestu sezonu za tim iz Grouva
Vozač Vilijamsa Aleks Albon će i naredne sezone biti član nekadašnjeg šampionskog tima, saopšteno je u utorak. Tridesetogodišnji Albon je član Vilijamsa od 2022. godine, kada se u Formulu 1 vratio nakon godinu dana pauze tokom koje je bio rezervni vozač Red Bula. Pre toga je godinu i po dana vozio za austrijski tim, gde je delio garažu sa Maksom Verstapenom, a prethodno je pola godine proveo u sestrinskoj ekipi, Toro Rosu.
U sezoni 2026, prvoj u novoj eri tehničkog pravilnika, ekipa Vilijamsa ne beleži rezultate kojima se nadala nakon što je prethodnu sezonu završila na petom mestu u šampionatu. Na polovini tekuće sezone Vilijams se nalazi na devetom mestu u šampionatu timova sa samo 11 poena, a tim rezultatima doprineli su problemi sa nedovoljno razvijenim i u početku preteškim bolidom.
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Upravo su loši rezultati pokrenuli nedavne spekulacije o tome da li će Albon, ali i njegov timski kolega Karlos Sains nastaviti karijere u Vilijamsu. Oba vozača imaju višegodišnje ugovore, ali se veruje da oni sadrže klauzule koje bi im omogućile da napuste tim već na kraju tekuće sezone. Kako prenosi portal The Race, Albon nije potpisao novi ugovor sa Vilijamsom, već je odlučio da ne iskoristi mogućnost da napusti ekipu na kraju tekuće sezone.
Albon, koji je u Mađarskoj odvezao svoju jubilarnu 100. trku za Vilijams čime je postao vozač sa najviše odvezenih trka za tu ekipu, istakao je da ga trenutna situacija dodatno motiviše da nastavi da radi na napretku tima.
‘’Od kada sam se pridružio Vilijamsu 2022. godine, teško je rečima opisati transformaciju koju je ovaj tim doživeo. Jedna teška godina ne pokazuje širu sliku, a samo mi daje više motivacije da nastavim da gradim i napredujem zajedno sa fabrikom i našim navijačima, kako bismo ostvarili velike stvari. Naša priča nije završena, a moj pun fokus sada je da uradim sve što je potrebno kako bismo se vratili u vrh poretka,", kazao je Albon.
Šef tima Džejms Vauls izrazio je svoju iskrenu sreću zbog produženja saradnje sa Albonom, za kog misli da je ‘’jedan od najboljih vozača u poretku’’.
‘’Aleks je bio vođa ovog projekta transformacije od prvog dana i imamo mnogo nedovršenog posla koji želimo da postignemo. Aleks je jedan od najboljih vozača u poretku i on zna bolje od ikoga koliko smo napredovali prethodnih godina, a ponovo potpisivanje sa njim pokazuje veru koju imamo u pravac u kojem idemo.".
Još uvek se čeka na odluku o tome gde će svoju karijeru nastaviti Sains, koji bi prema najnovijim spekulacijama takođe trebalo da ostane u Vilijamsu, ali bi, prema nekim navodima, trebalo da dobije i znatno veću platu.
Naredna trka u šampionatu Formule 1 na programu je predstojećeg vikenda u Zandvortu.
PIŠE: Maja Nakaradić