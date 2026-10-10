Aleksandar Volkov, kolateralna šteta UFC mašinerije

Dejna Vajt je nakon poslednje borbe Gana i Volkova obećao Rusu da će se UFC pobrinuti za njega. Međutim, kada se pogleda kakve su borbe dobili Gan i Volkov nakon toga, čovek može da se zapita šta tačno vredi reč predsednika organizacije. Francuz se nakon toga dva puta borio za pojas. Najpre je povredio oko Aspinala , a zatim protiv Pereire ispred Bele kuće osvojio privremenu titulu. Kasnije je proglašen za neprikosnovenog šampiona, nakon što je Britanac zbog povrede zadobijene upravo u njihovom međusobnom duelu odlučio da preda pojas.

Rus je za to vreme nateran da brani svoje mesto na plasmanu protiv boraca nižeg ranga i teško je zamisliti kako će se Volkov izdvojiti kao jasan izazivač za pojas kada nema pobedu prekidom zadnje tri godine. Iako je Vajt dao izjavu u kojoj kaže da će Volkov nekako dobiti priliku da se bori za naslov, prilično je jasno da organizacija pokušava da stvori uzbuđenje u kategoriji koja nema prave zvezde i jasnog šampiona otkad se Džon Džouns penzionisao.

Zbog toga je Aleks Pereira bio velika nada za UFC i mogao je postati prvi šampion u tri težinske kategorije. Međutim, njegovim porazom od Gana u junu divizija se ponovo vratila na isto mesto. Trenutno, jedino ime koje privlači pažnju šire publike je Džoš Hokit. Amerikanac je u UFC stigao prošle godine i odmah postao prepoznatljiva faca zahvaljujući ne samo svojim dominantnim performansima nego i kontroverznim izjavama. Sjajna borba sa Blejdsom i dominacija nad Derikom Luisom ispred Bele kuće pokazale su da je Hokit više nego ozbiljan borac, a kombinacija zabavnih borbi i iritantnog "treš-tolka" učinila je da Hokit bude teškaš o kome se najviše govori. Vajt tvrdi da mu se nimalo ne sviđaju gluposti koje Hokit priča. Međutim, nema sumnje da je svojim izjavama privukao pažnju publike i da bez njih verovatno ne bi postao borac sa najbržim putem do pojasa ikada u teškoj kategoriji.