Aleksandar Volkov, kolateralna šteta UFC mašinerije
Vreme čitanja: 3min | sub. 10.10.26. | 15:47
Veliki haos u teškoj kategoriji
U roku od nekoliko dana, teška kategorija UFC-a dobila je dve velike borbe. Nakon što je Tom Aspinal predao pojas teške kategorije zbog povrede, mečmejkeri UFC-a su odlučili da novokrunisani šampion Siril Gan prvu odbranu titule odradi protiv Džoša Hokita. Hokit se trenutno nalazi na šestom mestu plasmana i, zahvaljujući velikom "hajpu", dobija priliku da postane šampion nakon samo četiri borbe u organizaciji. S druge strane, najavljen je duel Brazilca Aleksa Pereire i Rusa Sergeja Pavlovića, trećeg, odnosno drugog na rang-listi kategorije, meč koji bi mogao da odluči ime sledećeg izazivača.
Za to vreme, Rus Aleksandar Volkov, možda i najzaslužniji borac za mesto među pet najboljih u kategoriji, mora da se bori protiv Rizvana Kunijeva, opasnog talenta koji je pojačao redove organizacije prošle godine. Frustrantna situacija za Rusa kada se uzme u obzir da je, prema mišljenju Dejne Vajta, Volkov pokraden od strane sudija protiv trenutnog šampiona krajem 2024. godine, ali takva situacija je postala normalna za organizaciju koja traži da ponovo stvori uzbuđenje u teškoj kategoriji.
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"DOBIĆE PRILIKU ZA POJAS“
Dejna Vajt je nakon poslednje borbe Gana i Volkova obećao Rusu da će se UFC pobrinuti za njega. Međutim, kada se pogleda kakve su borbe dobili Gan i Volkov nakon toga, čovek može da se zapita šta tačno vredi reč predsednika organizacije. Francuz se nakon toga dva puta borio za pojas. Najpre je povredio oko Aspinala, a zatim protiv Pereire ispred Bele kuće osvojio privremenu titulu. Kasnije je proglašen za neprikosnovenog šampiona, nakon što je Britanac zbog povrede zadobijene upravo u njihovom međusobnom duelu odlučio da preda pojas.
Rus je za to vreme nateran da brani svoje mesto na plasmanu protiv boraca nižeg ranga i teško je zamisliti kako će se Volkov izdvojiti kao jasan izazivač za pojas kada nema pobedu prekidom zadnje tri godine. Iako je Vajt dao izjavu u kojoj kaže da će Volkov nekako dobiti priliku da se bori za naslov, prilično je jasno da organizacija pokušava da stvori uzbuđenje u kategoriji koja nema prave zvezde i jasnog šampiona otkad se Džon Džouns penzionisao.
Zbog toga je Aleks Pereira bio velika nada za UFC i mogao je postati prvi šampion u tri težinske kategorije. Međutim, njegovim porazom od Gana u junu divizija se ponovo vratila na isto mesto. Trenutno, jedino ime koje privlači pažnju šire publike je Džoš Hokit. Amerikanac je u UFC stigao prošle godine i odmah postao prepoznatljiva faca zahvaljujući ne samo svojim dominantnim performansima nego i kontroverznim izjavama. Sjajna borba sa Blejdsom i dominacija nad Derikom Luisom ispred Bele kuće pokazale su da je Hokit više nego ozbiljan borac, a kombinacija zabavnih borbi i iritantnog "treš-tolka" učinila je da Hokit bude teškaš o kome se najviše govori. Vajt tvrdi da mu se nimalo ne sviđaju gluposti koje Hokit priča. Međutim, nema sumnje da je svojim izjavama privukao pažnju publike i da bez njih verovatno ne bi postao borac sa najbržim putem do pojasa ikada u teškoj kategoriji.
BIZNIS JE BIZNIS
Svidelo nam se ili ne, ekonomski model UFC-a je uvek favorizovao borce poput Hokita koji uspevaju da privuku pažnju i van oktagona. Teškoj kategoriji je više nego potreban veliki momenat. Ili će Siril Gan utišati bučnog Hokita i pokazati svima da je zasluženo prvak, ili će Amerikanac dokazati da, uz dug jezik, takođe ima šampionske sposobnosti. U svakom slučaju, UFC pobeđuje.
(1,70) B. ALEN - L. DANKAN (2,03)
Na Volkovljevu žalost, Rus nema faktor uzbuđenja koji je očajnički potreban UFC-u. Ima već 37 godina, uz četiri meča koja su otišli na odluku, iako zaslužuje priliku da se po prvi put bori za naslov i da se osveti za kontroverzni poraz protiv Gana, Aleksandar Volkov jednostavno nije medijski i finansijski dovoljno zanimljiv za organizaciju. Na njemu je sada da nastavi da niže pobede i tako postane neizbežno ime u trci za pojas kraljevske divizije UFC-a.
Piše: Roman Lugassy