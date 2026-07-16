Amerikanci poslali ugovor, uslovi prihvaćeni: Luka Gladović ide na koledž

Luka Gladović je visoke domete nagovestio u Partizanu, još sa 16 godina je na Banjici pokazao da je čudo od deteta i neko oko koga bi srpska reprezentacija trebalo da gradi budućnost. Prešao je u Novi Beograd, imao u njemu dobre trenutke, ali je u dogovoru sa porodicom, nakon jednogodišnjeg razmišljanja, ipak, odlučio da ode na koledž.

Jer, to mu je prilika da iskusi kako izgleda raditi u sredini daleko od kuće, u drugačijim uslovima. Takođe i da se razvije, jer opšte je poznato koliko Amerikanci pažnje poklanjaju ishrani, rehabilitaciji i radu na suvom. Ali, i da stekne visoko obrazovanje i ne razmišlja šta dalje posle karijere.

Stavio je sve na papir i UCLA će mu biti naredna stanica u životu i vaterpolo karijeri.

Luka Gladović (©Starsport)

Amerikanci su povećali stipendije, uveli su NIL ugovor i u vaterpolu (Name, Image, Likeness ugovori ili skraćeno NIL, omogućavaju mladim sportistima da svoje ime, sliku i imidž koriste u komercijalne svrhe prim. aut). Pride je UCLA najbolji koledž za vaterpoliste, kroz njega su prošle američke zvezde i bezmalo cela reprezentacija.

Ono što je bitno, reprezentacija Srbije neće trpeti. Obavio je Luka Gladović razgovor sa Vladimirom Vujasinovićem, a Amerikanci će mu omogućiti da bude na raspolaganju državnom timu za okupljanja.

Pre Luke Gladovića na koledž je otišao centar Strahinja Krstić, odabrao je USC (The University od Southern California). Njih dvojica rasli su zajedno u Partizanu, bili su i pokretačka snaga one generacije juniora koja je dva leta unazad iz Buenos Ajresa donela svetsko srebro, a Amerikanci su ih, uz njihovog Rajdera Doda, svrstali među trojicu najperspektivnijih vaterpolista sveta.

Namera Amerikanaca je jasna: da što više talentovanih momaka dovedu u svoju zemlju i ojačaju vaterpolo pred Olimpijske igre u Los Anđelesu 2028. godine. One će se igrati upravo na bazenu na kome će u narednim godinama Luka Gladović trenirati i igrati, a postoji šansa da mu se još neki od evropskih igrača pridruže. Među onima koji imaju poziv sa koledža je italijanski talenat Filipo Ferero.