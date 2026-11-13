ARKUS liga posle napada na sudije: Postupak protiv Zvezde i Milana Vujka
Vreme čitanja: 2min | pet. 13.11.26. | 15:30
Posle Zajednice sudija i kontrolora SRS-a i Srpskog rukometnog saveza, konačno su se javnosti obratili i u ligi
Skandal na derbiju ARKUS lige za rukometašice, Crvena zvezda – Bor, dobija konačno zvanične potvrde.
Prvo je Zajednica sudija i delegata Srpskog rukometnog saveza potvrdila napad na sudije Marka Sekulića i Dušana Jovandića iz Pančeva. Šturim saopštenjem se oglasila i krovna organizacija Srpski rukometni savez, a konačno su se javnosti obratili i u ARKUS-u koja treba da vodi postupak.
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ARKUS liga je saopštila da se vodi postupak protiv Zvezde i čelnog čoveka srpskog šampiona Milana Vujka.
“Dana 11.11.2026. godine, u dvorani „Prof. dr Branislav Pokrajac“ u Beogradu je odigrana derbi utakmica ARKUS lige između ŽRK Crvena zvezda“ i ŽORK Bor. U četvrtak u kasnim večernjim satima, od delegata i sudija je stigao materijal sa utakmice (izveštaj i prijave za pokretanje disciplinskih postupaka). U toku je detaljna analiza pristigle dokumentacije, nakon čega će biti pokrenuti disciplinski postupci protiv ŽRK Crvena zvezda i Milana Vujka, predsednika ŽRK Crvena zvezda. U toku trajanja postupaka nećemo izdavati nikakva saopštenja o detaljima postupaka, već će se nakon završetka istih, rešenja objaviti na sajtu lige, kao što je to i uobičajeno”, stoji u saopštenju ARKUS-a i dodaje se:
“Rukovodstvo lige najoštrije osuđuje svaku vrstu nasilja, bilo da se radi o verbalnom ili o fizičkom, a svaki pojedinac ili sportska organizacija moraju da snose posledice zbog svojih postupaka”.
Podsetimo, i na terenu je bilo incidenta, pesnicama su se obračunali Sara Garović iz Bora i Jelena Agbaba iz Crvene zvezde. Crveno-bele su pobedile najvećeg rivala sa 28:23 i zadržala maksimalan učinak.
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