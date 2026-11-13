ARKUS liga posle napada na sudije: Postupak protiv Zvezde i Milana Vujka

ARKUS liga je saopštila da se vodi postupak protiv Zvezde i čelnog čoveka srpskog šampiona Milana Vujka.

“Dana 11.11.2026. godine, u dvorani „Prof. dr Branislav Pokrajac“ u Beogradu je odigrana derbi utakmica ARKUS lige između ŽRK Crvena zvezda“ i ŽORK Bor. U četvrtak u kasnim večernjim satima, od delegata i sudija je stigao materijal sa utakmice (izveštaj i prijave za pokretanje disciplinskih postupaka). U toku je detaljna analiza pristigle dokumentacije, nakon čega će biti pokrenuti disciplinski postupci protiv ŽRK Crvena zvezda i Milana Vujka, predsednika ŽRK Crvena zvezda. U toku trajanja postupaka nećemo izdavati nikakva saopštenja o detaljima postupaka, već će se nakon završetka istih, rešenja objaviti na sajtu lige, kao što je to i uobičajeno”, stoji u saopštenju ARKUS-a i dodaje se:

“Rukovodstvo lige najoštrije osuđuje svaku vrstu nasilja, bilo da se radi o verbalnom ili o fizičkom, a svaki pojedinac ili sportska organizacija moraju da snose posledice zbog svojih postupaka”.

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