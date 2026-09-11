Barbir izgubio šampionski pojas, na vagi kilogram preko granice

U prethodnom nastupu hrvatski borac savladao je Aleksandra Ilića polugom već u prvoj rundi i u Beogradskoj areni stigao do druge odbrane pojasa. I tada je imao problema sa skidanjem kilograma, pošto se na vaganju pojavio praktično u poslednjim minutima, ali je uspeo da zadovolji gornju granicu od 83,9 kilograma.

Ovog puta ipak nije uspeo da ponovi isto, pa će prvi put posle četiri godine ostati bez šampionske titule.

Pored Barbira, vagu nije prošao ni Poljak Bartoš Vojćikjevič, koji je na merenje došao čak tri kilograma iznad dozvoljene granice, sa 64,7 kilograma. Njegov protivnik Fran Luka Đurić imao je 61,6 kilograma, ali je ipak pristao da odradi borbu sa dosta težim rivalom. Vojćikjeviču će, baš kao i Barbiru, zbog pada na vagi biti oduzeti procenti od zarade za meč.