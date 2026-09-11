Barbir izgubio šampionski pojas, na vagi kilogram preko granice
Vreme čitanja: 1min | pet. 11.09.26. | 16:29
Srednja kategorija FNC-a ostala je bez prvaka, a ukoliko hrvatski borac savlada Pjotra Štrusa, titula će ostati upražnjena do naredne borbe za pojas
Očekuje nas u subotu novo izdanje FNC-a, u kojem će u glavnoj borbi večeri Darko Stošić napasti pojas teške kategorije protiv Hatefa Moila. U drugom meču za zlato trebalo je da Đani Barbir brani pojas srednje kategorije protiv Pjotra Štrusa, ali od toga neće biti ništa.
Hrvatski borac na zvaničnom merenju bio je kilogram teži od dozvoljene granice od 83,9 kilograma, zbog čega je ostao bez šampionskog pojasa. Meč će se ipak održati, a Poljak, koji je bio tačan na vagi, imaće priliku da u slučaju pobede postane novi prvak. Ukoliko Barbir slavi, kategorija će ostati bez šampiona sve do narednog meča za upražnjenu titulu.
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U prethodnom nastupu hrvatski borac savladao je Aleksandra Ilića polugom već u prvoj rundi i u Beogradskoj areni stigao do druge odbrane pojasa. I tada je imao problema sa skidanjem kilograma, pošto se na vaganju pojavio praktično u poslednjim minutima, ali je uspeo da zadovolji gornju granicu od 83,9 kilograma.
Ovog puta ipak nije uspeo da ponovi isto, pa će prvi put posle četiri godine ostati bez šampionske titule.
Pored Barbira, vagu nije prošao ni Poljak Bartoš Vojćikjevič, koji je na merenje došao čak tri kilograma iznad dozvoljene granice, sa 64,7 kilograma. Njegov protivnik Fran Luka Đurić imao je 61,6 kilograma, ali je ipak pristao da odradi borbu sa dosta težim rivalom. Vojćikjeviču će, baš kao i Barbiru, zbog pada na vagi biti oduzeti procenti od zarade za meč.