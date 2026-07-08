Barbulović se oprostio od juniorki Srbije: Sad vas predajem Sandri Kolaković
Vreme čitanja: 9min | sre. 08.07.26. | 14:54
Posle šestog mesta na SP u Kini prijem u prostorijama RSS-a za naše mlade rukometašice
Ženska juniorska reprezentacija Srbije vratila se iz Kine, gde je na Svetskom prvenstvu osvojila šesto mesto, čime je okončano jedno uspešno poglavlje ove generacije. Svetsko prvenstvo u Kini bilo je ujedno i poslednje takmičenje u ovom sastavu juniorki.
Po povratku u Beograd, u prostorijama Rukometnog saveza Srbije upriličen je svečani doček za reprezentativke i stručni štab. U prijatnoj i emotivnoj atmosferi sumirani su utisci sa šampionata, a igračicama je zahvaljeno na trudu, posvećenosti i svemu što su u prethodnim godinama učinile noseći dres sa državnim grbom.
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Odmah po dolasku selektor Zoran Barbulović se zahvalio na dočeku.
“Stigli smo u našu Srbiju. Iako smo mnogo umorni svi smo prezadovoljni. Došli smo u našu kuću, u Rukometni savez. zahvaljujemo se na ovkakvom dočeku, to našim devojkama puno znači. Utisci su pozitivni, biti šesti na svetu nije mala stvar. Devojke su dale sve od sebe i uspele da se izbore sa svim problemimai i ostvare jedan izvandredan rezultat. Iza nas je period od četiri velika takmičenja, dva kadetska, evropsko, svetsko, dva juniorska, tri šesta mesta. Sa jedene strane nam je jako žao što se rastajaemo, što je kraj jednoj eri druženja, moram da naglasim da sam ove četiri godine prošao kroz sve i svašta sa njima, ali nikad nije bio neki problem, velika pohvala za sve njih. Nadam se da će većina njih ukoro doći do seniorske reprezentacije i da ćemo moći da ih pratimo. Ova generacija zaslužuje jedno veliko bravo i zahvalnost", izjavio je selektor.
18.30: (1,45) Srbija (8,50) Farska Ostrva (3,40)
Juniorkama su se obratili i generalni sekretar saveza Ivan Milivojević, kao i generalna menadžerka svih ženskih selekcija Andrea Lekić, ali posebno emotivnim rečima ekipi se obratio selektor Barbulović, koji im je bio više od trenera i koji je sa njima prošao brojna takmičenja i nezaboravne trenutke.
“Opet mi idu suze, nije mi lako. Bio sam sa vama četiri godine, mnoge od vas su sa mnom prošle punog toga. Da niste bile takve kakve jeste, ne bismo dobili sve ono što smo dobili od Rukometnog saveza Srbije. Imali smo odlične uslove za rad. Opraštam se od vas veoma ponosno, ali i teška srca. Sada vas predajem Sandri. Želim da nju malo više gnjavite nego što ste mene, a da ona vas nervira malo manje nego što sam ja. Od srca vam želim mnogo sreće i uspeha u nastavku karijera“, izjavio je sa suzama u očima.