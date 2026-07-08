Barbulović se oprostio od juniorki Srbije: Sad vas predajem Sandri Kolaković

Ženska juniorska reprezentacija Srbije vratila se iz Kine, gde je na Svetskom prvenstvu osvojila šesto mesto, čime je okončano jedno uspešno poglavlje ove generacije. Svetsko prvenstvo u Kini bilo je ujedno i poslednje takmičenje u ovom sastavu juniorki.

Po povratku u Beograd, u prostorijama Rukometnog saveza Srbije upriličen je svečani doček za reprezentativke i stručni štab. U prijatnoj i emotivnoj atmosferi sumirani su utisci sa šampionata, a igračicama je zahvaljeno na trudu, posvećenosti i svemu što su u prethodnim godinama učinile noseći dres sa državnim grbom.