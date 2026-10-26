Baš laka grupa za odbojkašice Srbije na Svetskom kupu: Kanada, Ukrajina i Kamerun

Svetski kup 2027. godine igraće se od 20. avgusta do 5. septembra, a gradovi domaćini su Montreal (Bel centar) i Kvebek siti (Videotron centar) u Kanadi, i Omaha (CHI arena) – Nebraska, Orlando (Kia centar) – Florida i Anahajm (Honda centar) – Kalifornija, u SAD.

U Montrealu, Kvebek sitiju, Omahi i Orlandu će se igrati utakmice grupne faze, kao i mečevi osmine finala, dok će Anahajm biti domaćin četvrtfinala, polufinala i utakmica za medalje, finala i meča za treće mesto.

Posle tri odigrana meča, plasman u osminu finala izboriće po dve selekcije iz svake grupe, a zatim će se igrati četvrtfinalni mečevi, polufinale, meč za treće mesto i finale. U osmini finala reprezentacije će igrati po sistemu A–H, B–G, C–F i D–E.

Svetski kup biće kvalifikaciono takmičenje za Olimpijske igre u Los Anđelesu. Plasman će izboriti tri najbolje selekcije koje to već nisu učinile kroz kontinentalna prvenstva (Kanada, Tajland, Egipat, Tirska, Brazil, plus SAD kao domaćin OI).