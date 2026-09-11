Beograd ponovo domaćin F4 Lige šampiona u vaterpolu

Beograd je bio domaćin F4 turnira tri godine zaredom, od 2021. do 2023. godine, kada je osvajač uvek bio Pro Reko. Zato Italijani imaju razloga za zadovoljstvo što se takmičenje vraća u Srbiju. Pogotovo što u naredne tri sezone nisu uspeli da se domognu novog trofeja.

Aktuelni branilac pehara je Barseloneta, koja je ovog proleća u finalu, koje je održano u Valeti na Malti, pobedila upravo Pro Reko.

„Beograd je još jednom predstavio fantastičnu ponudu i mi smo oduševljeni što se vraćamo u taj predivni grad, koji je bio domaćin i nezaboravnog Evropskog prvenstva“, rekao je Antonio Silva, predsednik Evropske plivačke federacije.

Takmičenje u vaterpolo Ligi šampiona počeće 18. septembra.