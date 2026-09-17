Berlin i Vesprem su druge dimenzije, Porto pravi test koliko može novi Partizan
Vreme čitanja: 4min | čet. 17.09.26. | 08:40
Crno-beli rukometaši večeras (20.45) protiv portugalskog vicešampiona žele da poprave utisak s premijere EHF Lige šampiona
Euforija je vladala prethodnih meseci u crno-belom taboru. Sklopljen je za srpske rukometne prilike respektabilan tim, budžet je znatno veći, stigli su iskusni internacionalci, dovedeno šta je moglo od domaćih igrača... Sve to s klupe vodi pedantni stručnjak Raul Gonzales, tvorac šampionskog Vardara iz 2017. godine, već više od godinu dana selektor Srbije.
Ipak, odmah posle žreba za Ligu šampiona znalo se da srpski prvak ne može da bude na prva dva mesta u Grupi A. Da je budžet dvostruko veći od sadašnjeg, verovatno ne bi imalo šta da se traži protiv Fikse Berlina i Vesprema. Premijera u Pioniru prošlog četvrtka je pokazala gde se Partizan trenutno nalazi. Lisice sa Matijasom Gidom, s pola snage, bez udarnih krila napravile su +11 (44:33). Nije sramota izgubiti od vicešampiona Evrope, ali je ostao malo gorak utisak da crno-beli, impresionirani rivalom, nisu pokazali šta mogu, da nisu ni blizu maksimuma.
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Jasno je da ovaj Partizan može mnogo više, a pravi test je Porto. Zmajevi su izgubili primat u Portugaliji poslednje tri godine. Razlog su braća Kosta, Martim i Fransisko Kiko, koji blistaju, pa je Sporting sada suvereni vladar u ovoj zemlji na Iberijskom poluostrvu. Crno-beli trenutak istine je večeras (20.45, Arena Sport) u Portu. Daleko od toga da su Zmajevi ispod nivoa Partizana, rekli bismo da su za nijansu jači, ali nisu druga dimenzija kao Fikse Berlin ili Vesprem, što ćemo uskoro da vidimo kada bude odmeravanja snaga srpskog i mađarskog šampiona.
20.45: (1,10) Porto (14,0) Partizan (9,00)
Ono što može da zabrine Raula Gonzalesa na startu sezone je loša odbrana, koja je primila čak 44 gola prošle nedelje, a da su golmani imali dvocifreni broj intervencija. Problem je i jednodimenzionalni napad na početku sezone. Nema lakih golova, tranzicije, viška za krila. Igra se uglavnom “2 na 2”. Dobro funkcioniše veza Joav Lumbroso – Tobijas Vagner. To je glavna karakteristika crno-belih. Kako su to Berlinci zaustavili, skupili sredinu pre sedam dana, onda je Partizan udario u zid. Krila neiskorišćena. Mora bolje i desna strana terena. Rus Sergej Ivanov ima na početku sezone prednost u odnosu na iskusnog Nikolu Crnoglavca, najboljeg igrača crno-belih u prethodne dve sezone. Aljoša Damjanović je zablistao protiv Alkaloida u Skoplju, pokazao da je budućnost srpskog rukometa, ali oporavilo se i najzvučnije pojačanje, Vladislav Kuleš, koji je imao dobru premijeru u crno-belom dresu. Mora minuti da se podele, a ulogu ne levom beku na početku meča protiv Lisica imao je i Simo Šijan.
Gonzales radi sa ovim momcima manje od dva meseca, za većinu igrača je španski sistem sasvim nov, pa treba vremena da se sklope kockice. Partizan nigde ne žuri. U domaćem prvenstvu nema konkurenciju, za dve klase je ispred rivala, dok Regionalna liga nema takmičarski značaj, više je stvar prestiža.
Crno-belima ostaje da se u narednih pet mečeva u elitnom takmičenju Starog kontinenta spremaju za Ligu Evrope, takmičenje gde crno-beli mogu da budu veoma konkurentni, i zašto da ne - doguraju daleko, možda i do četvrtfinala. Osim Flensburga, kao ubedljivo najjačeg tima, verovatno Gumersbaha, nema nedostižnih. Pridružiće se tamo i izvesno Vardar, Zagreb, Celje, timovi iz regiona i jedan od tri kluba u najneizvesnijoj grupi Lige šampiona, gde su Melsungen, Nant i Visla Plock.
18.45: (1,45) Visla Plock (8,50) Melsungen (3,40)
Ali, otom-potom. Ima dosta do toga. Porto je sada prioritet za srpskog šampiona. Zmajevi su prethodnih godina bili klasična „domaćica”, mnogo bolje igraju na svom terenu. Ne pršti od zvezda, najbolji portugalski igrači ne nose plavo-beli dres, ali to je kompaktan tim koji godinama igra u skoro istom sastavu. Vesprem je imao problema prošle nedelje sa Portom u prvih 30 minuta, tek je u nastavku slomio otpor narednog rivala srpskog šampiona.
I dalje crno-beli ne mogu da računaju na reprezentativca Srbije Miloša Kosa koga bismo mogli narednog meseca da gledamo opet na terenu.
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EHF LIGA ŠAMPIONA – 2. KOLO
GRUPA A
Sreda
Fikse Berlin - Vesprem 29:35 (16:21)
Četvrtak
20.45: (1,10) Porto (14,0) Partizan (9,00)
GRUPA B
Sreda
Vardar - Nant 32:33 (15:16)
Četvrtak
18.45: (1,45) Visla Plock (8,50) Melsungen (3,40)
GRUPA C
Sreda
Pari Sen Žermen - Zagreb 34:30 (18:17)
Četvrtak
18.45: (13,0) Celje (18,0) Olborg (1,05)
GRUPA D
Sreda
GOG - PIK Seged 36:34 (18:17)
Kristijanštad - Sporting Lisabon 29:37 (16:22)
GRUPA E
Četvrtak
20.45: (1,45) Skanderborg (8,50) Dinamo Bukurešt (3,40)
20.45: (5,20) Monpelje (11,0) Barselona (1,22)
GRUPA F
Sreda
Kolstad - Kjelce 29:36 (14:20)
20.45: (7,75) Kriens Lucern (13,0) Magdeburg (1,12)
***kvote su podložne promenama