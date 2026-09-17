Berlin i Vesprem su druge dimenzije, Porto pravi test koliko može novi Partizan

Jasno je da ovaj Partizan može mnogo više, a pravi test je Porto. Zmajevi su izgubili primat u Portugaliji poslednje tri godine. Razlog su braća Kosta, Martim i Fransisko Kiko, koji blistaju, pa je Sporting sada suvereni vladar u ovoj zemlji na Iberijskom poluostrvu. Crno-beli trenutak istine je večeras (20.45, Arena Sport) u Portu. Daleko od toga da su Zmajevi ispod nivoa Partizana, rekli bismo da su za nijansu jači, ali nisu druga dimenzija kao Fikse Berlin ili Vesprem, što ćemo uskoro da vidimo kada bude odmeravanja snaga srpskog i mađarskog šampiona.

20.45: (1,10) Porto (14,0) Partizan (9,00)

Ono što može da zabrine Raula Gonzalesa na startu sezone je loša odbrana, koja je primila čak 44 gola prošle nedelje, a da su golmani imali dvocifreni broj intervencija. Problem je i jednodimenzionalni napad na početku sezone. Nema lakih golova, tranzicije, viška za krila. Igra se uglavnom “2 na 2”. Dobro funkcioniše veza Joav Lumbroso – Tobijas Vagner. To je glavna karakteristika crno-belih. Kako su to Berlinci zaustavili, skupili sredinu pre sedam dana, onda je Partizan udario u zid. Krila neiskorišćena. Mora bolje i desna strana terena. Rus Sergej Ivanov ima na početku sezone prednost u odnosu na iskusnog Nikolu Crnoglavca, najboljeg igrača crno-belih u prethodne dve sezone. Aljoša Damjanović je zablistao protiv Alkaloida u Skoplju, pokazao da je budućnost srpskog rukometa, ali oporavilo se i najzvučnije pojačanje, Vladislav Kuleš, koji je imao dobru premijeru u crno-belom dresu. Mora minuti da se podele, a ulogu ne levom beku na početku meča protiv Lisica imao je i Simo Šijan.