Berlin u epicentru - bitka za „kotu 1” u Partizanovoj grupi: Marsenić VS Pešmalbek i Dodić
Vreme čitanja: 3min | sre. 16.09.26. | 14:26
Veliki derbi EHF Lige šampiona igra se ove srede (20.45) u dvorani Maks Šmeling
Partizanova premijera Lige šampiona bila je za zaborav ili je dvocifreni minus (33:44) iz Pionira otvorio oči crno-belima gde se trenutno nalaze u odnosu na evropski krem. Fikse Berlin i Vesprem su druga dimenzija, a timu Raula Gonzalesa ostaje da se sa Portom bori za „kotu 3” pred nastavak bitisanja u Ligi Evrope.
Ko je bolji – Berlin ili Vesprem? Odgovor bismo mogli da dobijemo večeras (20.45) u velikom derbiju Grupe A i drugog kola elitnog evropskog takmičenja u dvorani Maks Šmeling u glavnom gradu Nemačke.
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Mađarski prvak je teže dobio Zmajeve sa Dragaa nego što jes u to Lisice uradile u Pioniru protiv srpskog šampiona. Ovi timovi su prošle sezone igrali u predvorju Kelna, u četvrtfinalu. Fikse je prošao na penale, posle minimalnih pobeda domaćina u oba meča. Na delu ćemo videti trojicu reprezentativaca Srbije – Mijajlo Marsenić dočekuje Dragana Pešmalbeka i Stefana Dodića.
20.45: (2,05) Fikse Berlin (8,00) Vesprem (2,05)
Obojica srpskih pivota su u odličnoj formi na startu sezone, dok lucidni Vranjanac i dalje čeka veću šansu kod Ćavija Paskvala u jakoj konkurenciji na spoljnim pozicijama u Vespremu.
Fikse je imao težak raspored u Bundesligi. Posle pobede nad Melsungenom i poraza od Magdeburga, usledila je pobeda na svom terenu pre tri dana protiv Gumersbaha sa 33:28. S druge strane, Vesprem nema konkurenciju u mađarskom šampionatu – osim mečeva sa PIK Segedom. Ostali rivali mu služe kao sparing partneri za Ligu šampiona. Za vikend je Dabas pregažen sa +20 – 47:27.
Veliko pojačanje mađarskog šampiona ovog leta je najbolji svetski golman Emil Nilsen, novajlija iz Barselone. S druge strane, Dejana Milosavljeva, novu akviziciju Kjelcea, pokušava da odmeni na golu Lasea Ludvig, koji je dobro branio pre tri dana protiv Gumersbaha. U Beogradu smo svih 60 minuta na golu gledali švedskog veterana Andreasa Paličku.
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Nema sumnje da će ovi timovi da odluče o prvom mestu u Grupi A, što nema prevelikog značaja za narednu fazu kada se formiraju dve grupe sa po šest timova i tek onda kreće čistilište za najbolje do Kelna i Lankses arene. Dva rivala Partizana u grupi su u najužem krugu favorita za titulu šampiona Starog kontinenta, zajedno sa braniocem krune Barselonom, kao i Magdeburgom i Olborgom.
Ove srede će u žiži da bude i Skoplje. Posle nekoliko godina Vardar se vraća u Ligu šampiona, a pred svih 6.000 gledalaca u dvorani Jane Sandanski stiže Nant (18.45), prošlogodišnji učesnik finalnog turnira Lige šampiona. Francuski vicešampion ima ulogu blagog favorita, ali huk Komita s tribina mogao bi da bude tas na vagi za tim koji s klupe predvodi hrvatski stručnjak Ivan Čupić.
18.45: (2,85) Vardar (8,00) Nant (1,60)
Vukašin Vorkapić je u odličnoj formi u redovima crveno-crnih. Uroša Mitrovića neće biti u timu zbog kazne EHF-a, dok je novajlija iz Šartra Milan Bomastar imao problema s povredom na početku sezone.
EHF LIGA ŠAMPIONA – 2. KOLO
GRUPA A
Sreda
20.45: (2,05) Fikse Berlin (8,00) Vesprem (2,05)
Četvrtak
20.45: (1,10) Porto (14,0) Partizan (9,00)
GRUPA B
Sreda
18.45: (2,85) Vardar (8,00) Nant (1,60)
Četvrtak
18.45: (1,45) Visla Plock (8,50) Melsungen (3,40)
GRUPA C
Sreda
20.45: (1,07) Pari Sen Žermen (16,0) Zagreb (11,0)
Četvrtak
18.45: (13,0) Celje (18,0) Olborg (1,05)
GRUPA D
Sreda
18.45: (2,35) GOG (8,00) PIK Seged (1,80)
18.45: (6,25) Kristijanštad (12,0) Sporting Lisabon (1,17)
GRUPA E
Četvrtak
20.45: (1,45) Skanderborg (8,50) Dinamo Bukurešt (3,40)
20.45: (5,20) Monpelje (11,0) Barselona (1,22)
GRUPA F
Sreda
20.45: (5,20) Kolstad (11,0) Kjelce (1,22)
20.45: (7,75) Kriens Lucern (13,0) Magdeburg (1,12)
***kvote su podložne promenama