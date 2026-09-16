Berlin u epicentru - bitka za „kotu 1” u Partizanovoj grupi: Marsenić VS Pešmalbek i Dodić

Mađarski prvak je teže dobio Zmajeve sa Dragaa nego što jes u to Lisice uradile u Pioniru protiv srpskog šampiona. Ovi timovi su prošle sezone igrali u predvorju Kelna, u četvrtfinalu. Fikse je prošao na penale, posle minimalnih pobeda domaćina u oba meča. Na delu ćemo videti trojicu reprezentativaca Srbije – Mijajlo Marsenić dočekuje Dragana Pešmalbeka i Stefana Dodića.

20.45: (2,05) Fikse Berlin (8,00) Vesprem (2,05)

Obojica srpskih pivota su u odličnoj formi na startu sezone, dok lucidni Vranjanac i dalje čeka veću šansu kod Ćavija Paskvala u jakoj konkurenciji na spoljnim pozicijama u Vespremu.

Fikse je imao težak raspored u Bundesligi. Posle pobede nad Melsungenom i poraza od Magdeburga, usledila je pobeda na svom terenu pre tri dana protiv Gumersbaha sa 33:28. S druge strane, Vesprem nema konkurenciju u mađarskom šampionatu – osim mečeva sa PIK Segedom. Ostali rivali mu služe kao sparing partneri za Ligu šampiona. Za vikend je Dabas pregažen sa +20 – 47:27.

Veliko pojačanje mađarskog šampiona ovog leta je najbolji svetski golman Emil Nilsen, novajlija iz Barselone. S druge strane, Dejana Milosavljeva, novu akviziciju Kjelcea, pokušava da odmeni na golu Lasea Ludvig, koji je dobro branio pre tri dana protiv Gumersbaha. U Beogradu smo svih 60 minuta na golu gledali švedskog veterana Andreasa Paličku.

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Nema sumnje da će ovi timovi da odluče o prvom mestu u Grupi A, što nema prevelikog značaja za narednu fazu kada se formiraju dve grupe sa po šest timova i tek onda kreće čistilište za najbolje do Kelna i Lankses arene. Dva rivala Partizana u grupi su u najužem krugu favorita za titulu šampiona Starog kontinenta, zajedno sa braniocem krune Barselonom, kao i Magdeburgom i Olborgom.