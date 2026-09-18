“Bills mafia” u transu: Alen začinio istorijski prvi meč na luksuznom stadionu u Bafalu

Bafalo se ne šali, spreman je da konačno ispuni snove navijača i konačno se u ovom milenijumu nađe u Superboulu. Prošle nedelje je razbijena najbolja odbrana lige Hjuston Teksansa sa 36:31, a u istorijskom meču na novom Hajmark stadionu, vrednom 1.700.000.000 dolara, lako je slomljen otpor Detroita – 41:31 u prvom meču drugog kola NFL šampionata.

Rezultat ne govori toliko o dominaciji domaćina, koji je već na startu druge četvrtine vodio sa 21:0. U nastavku se probudio Džered Gof, ali je bilo kasno, nijednog trenutka trijumf tima novog trenera Džoa Brejdija nije dolazio u pitanje.