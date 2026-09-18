“Bills mafia” u transu: Alen začinio istorijski prvi meč na luksuznom stadionu u Bafalu
Vreme čitanja: 3min | pet. 18.09.26. | 08:19
Tim iz države Njujork ubedljiv protiv Detroit Lajonsa sa 41:31 u prvom meču drugog kola NFL šampionata
Bafalo se ne šali, spreman je da konačno ispuni snove navijača i konačno se u ovom milenijumu nađe u Superboulu. Prošle nedelje je razbijena najbolja odbrana lige Hjuston Teksansa sa 36:31, a u istorijskom meču na novom Hajmark stadionu, vrednom 1.700.000.000 dolara, lako je slomljen otpor Detroita – 41:31 u prvom meču drugog kola NFL šampionata.
Rezultat ne govori toliko o dominaciji domaćina, koji je već na startu druge četvrtine vodio sa 21:0. U nastavku se probudio Džered Gof, ali je bilo kasno, nijednog trenutka trijumf tima novog trenera Džoa Brejdija nije dolazio u pitanje.
Izabrane vesti
Džoš Alen igra u MVP modu. Siguran, precizan, tu je kada treba da se trči, osvoji prvi daun, poentira… Sve može kvoterbek Bilsa. Imao je tri tačdaun dodavanja, bez presečenog pasa, a uspeo je i dvaput da unese loptu u end zonu rivala. Imao je odlične saradnike u raning beku Džejmsu Kuku koji je istrčao 135 jardi, dok je najbolji hvatač bio Dalton Kinkejd sa 95 iz sedam dodavanja.
Kod Lajonsa, Džered Gof je imao i bolji kvoterbek rejting (130 naspram Alenovih 121), četiri tačdaun dodavanja, ali to je bilo u „garbidž tajmu“, kada je sve bilo gotovo, kada je nekadašnji prvi pik prve runde drafta samo ublažio poraz svog tima, prvog u ovom šampionatu, posle startne pobede nad Nju Orleansom na Ford fildu sa 31:30 posle produžetka.
19.00: (1,65) Hjuston Teksans (13,0) Sinsinati Bengals (2,50)
Bafalo je sa dve startne pobede istakao kandidaturu za Superboul, ali tako je bilo poslednjih 5-6 godina, otkako je Alen elitni kvoterbek. Problem Bilsa je što nikako nisu mogli da tempiraju formu kada je najvažnije, u januarskom plej-ofu. Zato je ove godine smenjen dugogodišnji glavni trener Šon Mekdermot, a stigao je ofanzivni guru Džo Brejdi koji zasad ima idilu u franšizi iz grada u državi Njujork, u blizini Nijagarinih vodopada.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****
NFL – 2. KOLO
Petak
Bafalo Bils - Detroit Lajons 41:31 (14:0, 13:10, 7:7, 7:14)
Nedelja
19.00: (2,30) Atlanta Falkons (13,0) Karolina Panters (1,75)
19.00: (1,30) Baltimor Rejvens (15,0) Nju Orleans Sejnts (4,00)
19.00: (1,65) Hjuston Teksans (13,0) Sinsinati Bengals (2,50)
19.00: (2,55) Njujork Džets (14,0) Grin Bej Pekers (1,60)
19.00: (1,55) Nju Ingland Petriots (14,0) Pitsburg Stilers (2,70)
19.00: (1,45) Čikago Bers (14,0) Minesota Vajkings (3,10)
19.00: (1,25) Tampa Bej Bakanirs (15,0) Klivlend Brauns (4,60)
19.00: (4,00) Tenesi Tajtens (15,0) Filadelfija Igls (1,30)
22.05: (1,40) Los Anđeles Čardžers (14,0) Las Vegas Rejders (3,35)
22.05: (1,70) Denver Bronkos (13,0) Džeksonvil Džeguars (2,40)
22.25: (2,70) Arizona Kardinals (14,0) Sijetl Sihoks (1,55)
22.25: (1,10) San Francisko Fortinajners (17,0) Majami Dolfins (8,25)
22.25: (1,55) Dalas Kaubojs (14,0) Vašington Komanders (2,70)
Ponedeljak
02.20: (1,40) Kanzas Siti Čifs (14,0) Indijanapolis Kolts (3,35)
Utorak
02.15: (1,30) Los Anđeles Rems (15,0) Njujork Džajants (4,00)
***kvote su podložne promenama