Brzo se iskrica ugasila: Slovenci nam očitali lekciju iz modernog rukometa - sad napad na SP

Nisu se obrukali kadeti kao juniori koji su završili kao 19. na Evropskom prvenstvu u Rumuniji od 24 selekcija i nisu uspeli da izbore planetarni šampionat u Makedoniji narednog leta. Orliću su ovim porazom ostali bez mesta među osam, ali sada treba da se dobije naredni meč protiv Austrije u četvrtak (14.30) i izbori Svetsko prvenstvo naredne godine.

Orlići su “grizli”, “kidali”, borbenost je bila na visini. Adrenalin i motiv do neba su postojali kod ovih mladih momaka koji su tek zakoračili u profesionalne vode, ali objektivno – to je to. Mora da se vidi i neki sistem koji je u nastajanju i konture koje postavlja selektor A tima Raul Gonzales . I kod kadeta nismo videli kao godinama ranije u svim selekcijama lake golove, polukontre, napad je u ključna dva meča bio jalov, jednodimenzionalan, sa mnogo soliranja bekova, udaranja “glavom kroz zid”...

Protiv Francuske je bilo dobro prvih 16 minuta (vođstvo 8:4), dok su Slovenci pokazali da su druga dimenzija, da se u ovoj maloj zemlji sa jedva 2.000.000 stanovnika najbolje radi na Balkanu i da pelcer treba da tražimo tamo, a ne negde dalje.

Sa jednim raspoloženim igračem, pivotmenom Aleksandrom Stojkovićem i u nastavku Mihajlom Popovićem, nije moglo više. Ponestalo je svežine našem najboljem strelcu na ovom šampionatu, Filipu Blečiću. Falila su dva standardna beka, povređeni levoruki Veljko Pavlović i suspendovani zbog udaranja jednog francuskog igrača u poslednjim trenucima meča, Uroš Gugolj.

Ostavio je novi rukometaš Partizana drugove na cedilu neopreznim i bezobraznim “bodičekom” u poslednjim trenucima meča. Pominjao je te “dečje bolesti selektor Brković i posle remija sa Nemačkom. Nije superatalentovani sredni bek izdržao pritisak. Mnogo je falio u ključnom meču sa Francuskom.

“Gugolj je uradio nešto nedopustivo za jednog mladog rukometaša koji ulazi u profesionalne vode. Dobio je dve utakmice kazne. Naravno da je bila nepotrebna reakcija. Uvek je nepotrebna, a tek u tom trenutku kada se meč završavao. To je jedno ozbiljno kršenje discipline i kodeksa. Naravno da nam je Uroš falio protiv Slovenije, ali zbog takvog ponašanja mora dobro da se zamisli i razmisli”, rekao je Brković.

Aleksandar Stojković (©MN Press)

Sloveniji nisu bili potrebni bodovi u meču sa Srbijom, ali je pokazala klasu, lekciju iz modernog rukometa. Brzo, raznovrsno u napadu, sa pet-šest golova iz kontranapada. Uz to, ni čuvari mreže Vanja Radivojević i Adrian Legar Rivera nisu imali dan, samo šest intervencija naspram 13 Liana Kamenice, unuka proslavljenog stručnjaka Kasima.

“Bili smo jako loši, u skladu sa nekim okolnostima koje nas prate. Ova ekipa ima veliku borbenost i srčanost ceo šampionat i to publika vidi. Može da se igra slabije, ali borbenost i trud su uvek vidljivi. Ovaj tim ima limite i to smo pokazali na ovom meču. Slovenci su bili bolji i zasluženo pobedili. Naši snovi o četvrtfinalu su raspršeni, a sada je sledeći cilj da dobijemo sledeći meč i plasiramo se na Svetsko prvenstvo naredne godine”, istakao je kormilar naših nada.