Copy Holandija, paste Danska: Orlovi sprečili blamažu - opet ples po živcima, od očaja do sjaja

Tačno je, igraju najbolji turnir u svojoj istoriji – ovim bodom prvi put ikada prošli su grupu – ali, ipak je reč o reprezentaciji iz donjeg ešalona evropske odbojke (prošlo Evropsko prvenstvo završili su na poslednjem mestu, pre toga punu deceniju nisu ni učestvovali na kontinentalnim smotrama, a kakva crna Svetska prvenstva i Olimpijske igre - tamo se nikada nisu ni pojavili).

Što se nas tiče, ne da osmina finala sada više nije ugrožena, nego Orlovi ne mogu biti plasirani slabije od trećeg mesta na kraju takmičenja u C grupi u Tampereu, što znači da gotovo sigurno izbegavamo Italiju u osmini finala, kao domaćina te faze u Torinu i dvostrukog uzastopnog svetskog šampiona. Sutrašnji (16 časova) okršaj sa Belgijom biće direktna borba za drugo mesto u grupi, a onda tamo možemo i na Slovence, i na Čehe, čak i na Grke...

Kockao se selektor Georgi Krecu da ovaj meč odigra bez junaka prekjučerašnjeg preokreta protiv Holandije Dražena Luburića. Ostvario je korektor Srbije tada 38 poena, praktično sam izvukao ekipu sa ivice ambisa, a sada je, zajedno sa kapitenom Nikolom Jovovićem i standardim srednjim blokerom Alekandrom Nedeljkovićem, sve vreme presedeo na klupi. Kockao se debelo rumunski stručnjak i na kraju ipak – dobio. Imaće ovaj trio svež sutra za Belgijance.

O brukanju u prvom setu dovoljno govori podatak da je protivnik u jednom momentu vodio sa 22:12, a da je Veljko Mašulvoić sa tri poena bio jedini u našem timu koji je osvojio više od jednog u tom momentu. Levoruki Jensen ih je imao devet na kraju prvog seta, baš nas je mučio, temperamentni Rasmus Mikelsons svoje poene proslavljao je burnije nego fudnaleri golove, a Orlovi su tek nešto malo sačuvali obraz na seriju sjajnih servisa Kujundžića, kada je Stefanović u napadu imao jednu minijaturu, serijom 7:0, tek toliko da ublaže minus na kraju prvog perioda igre – 19:25.

U drugom smo blokom Bataka jedan na jedan prvi put na meču poveli (2:1), ali nekoliko prilika da se odlepimo nismo koristili na bizarne načine – u jednoj kontri Batak je loptu toliko neprecizno podiogao da ju je bacio u prazno, a onda i najatraktivniji poen na čitavom meču izgubili smo posle uspešnog čelendža Danaca. Bilo je 12:9 za Srbiju, pa 18:14 za Dansku, totalno smo pali, protivnik je veliku razliku napravio na servisu (svom ubitačnom, našem očajnom), a ulazak Marka Ivovića kratkoročno nije doneo ništa, no dugoročno ipak hoće mnogo.

Izgubili smo drugi set (21:25), u trećem imali minus 12:15 i gledali debaklu u oči, ali onda smo se, baš kao i dva dana ranije, vratili iz mrtvih i na krilima sjajnog korektora Veljka Mašulovića, koji je u ovom setu osvojio čak deset poena, uključujući i poslednji as udarcem za 25:21 okrenuli smo stvari na našu vodenicu.

Treba napomenuti da su Danci osvajanjem dva seta, odnosno jednog boda, već obezbedili prolaz dalje i to ih je očito zadovoljilo. Četvrti set bio je prava igra živaca, naši nisu materializovali dobar početak (3:0), igralo se poen za poen sve dok jedan dobar servis Marka Ivovića nismo pretvorili u poen za 23:21 i na tu razliku osvojili set (25:23).

S dva uzastopna bloka u odlučujućem setu dolazimo na 5:3, imali smo i 10:7, pa izgubili tri uzastopna poena. Vodili su Danci sa 14:13, ali Veljko Mašulović se prerušio u Luburića od prekjuče i poput Supermena doneo Srbiji poslednja dva poena, ukupno svoja 34 za veliki preokret i vrlo vrednu pobedu. Marko Ivović je za ono malo vremena u igri bio drugi najefikasniji u našem timu sa 13, dvocifreni su bili još Kujundžić (11) i Stefanović (10). Jensen je sa 29 poena bio ubedljivo najbolji kod Danske. Popravili smo prijem (Danci su u prva dva seta osvojili pet direktnih poena iz servisa, u preostal tri ukupno jedan), osvojili osam poena iz bloka u poslednja tri seta (Danska nijedan) i eto nekih statističkih parametara koji ilustruju ovaj preokret.