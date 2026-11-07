Čudesan povratak Partizana: Božović i Durutović torpedovali Novi Beograd na Banjici

Tek četiri gola u drugom poluvremenu dao je Novi Beograd i bio je to plod insistiranja Stefana Ćirića da njegov tim mora da bude agresivniji u defanzivi i da više Stefan Todorovski ne ostaje na vetrometini. Crno-beli promenili su pristup, suzili su prostor Vasiliju Martinoviću i manje su oklevali pred golom Milana Glušca.

Kada bi im se ukazala prilika - odapeli bi! Vasilije Pakaški gurao je ekipu napred do sredine treće deonice, isto važi i za Miljana Đokanovića. Ali, tek kada su se i ostali priključili, zamirisalo je na preokret na Banjici. Od završnice treće četvrtine optimizam je među pristalicama Partizana počeo da se širi...

(©Slobodan Sandić)

Pušten je glas na Banjici, usijali su se dlanovi, kapiten Filip Janković dva puta matirao je Milana Glušca, a onda dve bombe. Prvu je ispalio Zoran Božović, a drugu Andrej Durutović. Sve što je do kraja Novi Beograd uspeo je da preko Marka Dimitrijevića smanji zaostatak.

Usledilo je prizor nalik onom posle prve pobede u grupnoj fazi Evrokupa: navijači i vaterpolisti Partizana pevaju uglas. Bolja pozivnica za duel sa dubrovačkim Jugom za nešto više od deset dana teško može da se napravi. Ali, pre toga crno-bele očekuje gostovanje Strazburu, a tu sa igrom kao večeras i te kako imaju čemu da se nadaju.