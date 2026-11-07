Čudesan povratak Partizana: Božović i Durutović torpedovali Novi Beograd na Banjici
Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 22:07
Sedmostruki evropski prvak uzdrmao jednog od favorita za regionalnu krunu - 14:13
Evropske noći vratile su se na Banjicu, podrhtavala je kao nekada, a večeras su vaterpolisti Partizana podarili još jednu pobedu, ali sada u Regionalnoj ligi. Na čudesan način vratili su se iz debelog minusa i naudili Novom Beogradu!
Imao je novobeogradski klub i pet golova prednosti na Banjici, imao je i silno motivisanog Vasilija Martinovića. Išlo mu je sve od ruke u prvom poluvremenu, da bi se ceo tim u nastavku ugasio. Napad je stao, dotegao je odbranu Partizan, ušao u seriju i sa dva projektila Zorana Božovića i Andreja Durutovića iznenadio učesnika Lige šampiona - 14:13.
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Tek četiri gola u drugom poluvremenu dao je Novi Beograd i bio je to plod insistiranja Stefana Ćirića da njegov tim mora da bude agresivniji u defanzivi i da više Stefan Todorovski ne ostaje na vetrometini. Crno-beli promenili su pristup, suzili su prostor Vasiliju Martinoviću i manje su oklevali pred golom Milana Glušca.
Kada bi im se ukazala prilika - odapeli bi! Vasilije Pakaški gurao je ekipu napred do sredine treće deonice, isto važi i za Miljana Đokanovića. Ali, tek kada su se i ostali priključili, zamirisalo je na preokret na Banjici. Od završnice treće četvrtine optimizam je među pristalicama Partizana počeo da se širi...
Pušten je glas na Banjici, usijali su se dlanovi, kapiten Filip Janković dva puta matirao je Milana Glušca, a onda dve bombe. Prvu je ispalio Zoran Božović, a drugu Andrej Durutović. Sve što je do kraja Novi Beograd uspeo je da preko Marka Dimitrijevića smanji zaostatak.
Usledilo je prizor nalik onom posle prve pobede u grupnoj fazi Evrokupa: navijači i vaterpolisti Partizana pevaju uglas. Bolja pozivnica za duel sa dubrovačkim Jugom za nešto više od deset dana teško može da se napravi. Ali, pre toga crno-bele očekuje gostovanje Strazburu, a tu sa igrom kao večeras i te kako imaju čemu da se nadaju.