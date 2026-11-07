(©Slobodan Sandić)
(©Slobodan Sandić)
Novinar S. Tanasić

Čudesan povratak Partizana: Božović i Durutović torpedovali Novi Beograd na Banjici

Vreme čitanja: 2min | sub. 07.11.26. | 22:07

Sedmostruki evropski prvak uzdrmao jednog od favorita za regionalnu krunu - 14:13

Evropske noći vratile su se na Banjicu, podrhtavala je kao nekada, a večeras su vaterpolisti Partizana podarili još jednu pobedu, ali sada u Regionalnoj ligi. Na čudesan način vratili su se iz debelog minusa i naudili Novom Beogradu!

Imao je novobeogradski klub i pet golova prednosti na Banjici, imao je i silno motivisanog Vasilija Martinovića. Išlo mu je sve od ruke u prvom poluvremenu, da bi se ceo tim u nastavku ugasio. Napad je stao, dotegao je odbranu Partizan, ušao u seriju i sa dva projektila Zorana Božovića i Andreja Durutovića iznenadio učesnika Lige šampiona - 14:13.

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Tek četiri gola u drugom poluvremenu dao je Novi Beograd i bio je to plod insistiranja Stefana Ćirića da njegov tim mora da bude agresivniji u defanzivi i da više Stefan Todorovski ne ostaje na vetrometini. Crno-beli promenili su pristup, suzili su prostor Vasiliju Martinoviću i manje su oklevali pred golom Milana Glušca.

Kada bi im se ukazala prilika - odapeli bi! Vasilije Pakaški gurao je ekipu napred do sredine treće deonice, isto važi i za Miljana Đokanovića. Ali, tek kada su se i ostali priključili, zamirisalo je na preokret na Banjici. Od završnice treće četvrtine optimizam je među pristalicama Partizana počeo da se širi...

(©Slobodan Sandić)(©Slobodan Sandić)

Pušten je glas na Banjici, usijali su se dlanovi, kapiten Filip Janković dva puta matirao je Milana Glušca, a onda dve bombe. Prvu je ispalio Zoran Božović, a drugu Andrej Durutović. Sve što je do kraja Novi Beograd uspeo je da preko Marka Dimitrijevića smanji zaostatak.

Usledilo je prizor nalik onom posle prve pobede u grupnoj fazi Evrokupa: navijači i vaterpolisti Partizana pevaju uglas. Bolja pozivnica za duel sa dubrovačkim Jugom za nešto više od deset dana teško može da se napravi. Ali, pre toga crno-bele očekuje gostovanje Strazburu, a tu sa igrom kao večeras i te kako imaju čemu da se nadaju.

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