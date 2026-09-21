Dinamo lak plen na Banjici, Partizan u Srbiji kao Barsa u Asobal ligi; Zvezdin prvenac u Šumicama

Na ovom meču indisponiran je bio Rus Sergej Ivanov koji je posle sedam minuta imao dva isključenja, a na startu nastavka je brzo dobio i treće posle udaranja Đorđa Rančića , pa je poslat u svlačionicu.

Posle 30 minuta je bilo +9 za domaćina – 23:14 i tada je već sve bilo gotovo. Golmani Pančevaca, Nikola Zorić i Miloš Kovačević , imali su ukupno jednu intervenciju. U nastavku je viđeno više prijateljsko odmeravanje snaga. Obojica trenera su pružila šansu svim igračima. Igralo se neobavezno. U nastavku, efikasno je bilo levo krilo crno-belih Mladen Šotić. Na drugoj strani, odličnu rolu u nastavku je imao mladi srednji bek Dinama Stevan Jojkić .

Lazar Anđelković je potvrdio dobru formu iz Porta od pre četiri dana, postigao je čak 11 golova, uz samo dva promašaja. Mladen Šotić je pogodio mrežu pet puta, a Miloš Kos i Tobijas Vagner po četiri puta, bez promašaja, dok se Sančez Migel Migaljon upisao tri puta u strelce. Golmani Partizana su sve bolji. U prvih 30 minuta je Andrej Trnavac imao pet intervencija, a u nastavku je raspoložen bio Bekir Čordalija sa devet, od toga dva odbranjena sedmerca.

Kod Pančevaca, Andrej Petrić je postigao sedam pogodaka, doduše iz čak 15 šuteva, a Stevan Jojkić je dao pet, dok su kapiten Veljko Čabrilo i Nikola Bekić po tri puta su zatresli mrežu šampiona. Golmani su imali samo četiri intervencije, i to sve Nikola Zorić, pojačanje sezone upravo iz Partizana.

Dinamo nije osetio slast pobede ove sezone, već peti poraz Pančevaca (po dva u ARKUS i Regionalnoj ligu i u Superkupu Srbije).

Nije bilo kod Partizana povređenih Nikola Crnoglavac i Ilija Abutović, dok i dalje nije debitovao najnovije pojačanje, reprezentativni golman Luka Krivokapić, koji je stigao iz španskog Granoljersa pre desetak dana.

U drugom meču dana je Crvena zvezda dobila Jugović u Šumicama sa 33:27 (19:15). Već posle sedam minuta tim Nenada Maksića je imao 8:1, do kraja poluvremena su Kaćani smanjili na samo dva. U nastavku nije bilo dileme oko pobednika. Crveno-beli su posle remija u Loznici upisali prvi trijumf, dok je Jugoviću ovo drugi poraz.

Miloš Pavlović, Jovan Mirković i Uroš Simić su dali po šest golova za domaćina, a pet iskusni Nemanja Obradović. Mladi golman, letošnje pojačanje iz Metaloplastike, Vanja Damjanović je sakupio 14 odbrana. Blistao je na startu meča kada se Zvezda odlepila. Kod Kaćana pet golova kapitena Marka Vasića, dok su Nikola Grubić, Srđan Milić, Petar Šimulija i Bogdan Medurić dali po četiri. Čuvari mreže su imali 13 odbrana, devet Marko Draško, a četiri Aleksa Bogunović.

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ARKUS LIGA – 2. KOLO

Subota

Vojvodina – Loznica 39:31 (16:14)

Metaloplastika – Lavovi 31:26 (16:15)

Šamot – Radnički Kragujevac 26:26 (17:14)

Ponedeljak

Partizan – Dinamo Pančevo 35:29 (23:14)

Crvena zvezda – Jugović 33:27 (19:15)

Sreda

19.00: Dubočica - Železničar Niš